Απροσπέλαστο για αρκετές ώρες θα είναι το κέντρο της Αθήνας, λόγω των συλλαλητηρίων και των προσυγκεντρώσεων για την πανελλαδική απεργία.

Απεργιακό λουκέτο στη χώρα την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, λόγω της γενικής εργασίας που έχουν κηρύξει τα συνδικάτα, αντιδρώντας στην εισοδηματική και εργασιακή πολιτική της κυβέρνησης.

ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και ΠΑΜΕ, διεκδικούν την απόσυρση της κυβερνητικής νομοθετικής πρωτοβουλίας για τα εργασιακά , τη μείωση του χρόνου, την ουσιαστική αύξηση των μισθών, την αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων, καθώς και την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίση. Με βάση τα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί μέχρι στιγμής, οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς θα λάβουν μέρος στην κινητοποίηση, ως εξής:

Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινηθούν από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Κανονικά γενικά να κινηθούν τα λεωφορεία στις γραμμές που έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

Το Μετρό, ο ηλεκτρικός και το Τραμ, θα πραγματοποιούν δρομολόγια έως τις 9 το πρωί 5 το απόγευμα, προκειμένου να διευκολύνουν τη μετάβαση των διαδηλωτών στα συλλαλητήρια. Παράλληλα, λόγω των συγκεντρώσεων και έως την ολοκλήρωσή τους, με εντολή της ΕΛΑΣ να κλείσουν οι σταθμοί του μετρό στο Σύνταγμα και στο Πανεπιστήμιο.

Ακυρώσεις θα υπάρξουν στα δρομολόγια του σιδηροδρόμου και του Προαστιακού. Δεμένα στα λιμάνια θα παραμείνουν τα πλοία καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν με 24ωρη εργασία και οι οδηγοί ταξί. Συμμετοχή δήλωσε και η Ένωση Ελεγκτών Εναερίας Κυκλοφορίας, με συνέπεια ακυρώσεις και αλλαγές στις πτήσεις.

Επίσης, στην κινητοποίηση θα συμμετάσχουν στο προσωπικό των δημοσίων νοσοκομείων και του ΕΚΑΒ , οι καθηγητές και οι δάσκαλοι, καθώς και οι δικαστικοί υπάλληλοι. Παράλληλα, η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών του ιδιωτικού τομέα, έχει καλέσει σε λειτουργία, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ιδιωτικών σχολείων, φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και κέντρων ξένων γλωσσών.

Επιπλέον, θα λειτουργήσουν οι εργαζόμενοι στα υπουργεία, τις εφορίες, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις πολεοδομίες, τις τράπεζες, τον τουριστικό κλάδο, καθώς και οι εμποροϋπάλληλοι.

Συλλαλητήρια

Απροσπέλαστο για αρκετές ώρες που θα καταστήσουν το κέντρο της Αθήνας, τα δύο κεντρικά συλλαλητήρια και οι προσυγκεντρώσεις. Την Τετάρτη, ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και ΕΚΑ θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 11 το πρωί, ενώ το ΠΑΜΕ καλεί μισή ώρα νωρίτερα στα Προπύλαια.

Στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, θα συμμετάσχουν και οι συνταξιουχικές οργανώσεις.

Όπως γνωστοποίησε το ΠΑΜΕ, οι προσυγκεντρώσεις συνδικάτων και φορέων στην Αθήνα, θα γίνουν στις 9.30 το πρωί στα εξής σημεία:

- Πλατεία Κάνιγγος: Ομοσπονδίες, Σωματεία και Επιτροπές Αγώνων Εργαζομένων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

- Ομόνοια: Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, Σωματεία και Ενώσεις Επαγγελμάτων, Βιοτεχνών και Εμπόρων, Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, Σύλλογοι και Ομάδες Γυναικών, μαζικοί χρήστες των δήμων της Αθήνας, Ομοσπονδίες και Σωματεία Συνταξιούχων.

- Πλατεία Κοραή: Σωματεία Εκπαιδευτικών, Σωματεία Εργαζομένων στα Πανεπιστήμια και στα Ερευνητικά Κέντρα, Φοιτητικοί Σύλλογοι Αθήνας.