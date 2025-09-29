Αλλάζει ξανά ο καιρός. Αναλυτικά όσα είπε ο Σάκης Αρναούτογλου και για τα πρώτα χιόνια που θα πέσουν στην χώρα μας.

Με αρκετές συννεφιές και χαμηλές νεφώσεις θα κυλήσει ο καιρός της Τρίτης σε αρκετά σημεία της χώρας με τον Σάκη Αρναούτογλου να σημειώνει ότι βροχές θα έχουμε σε Δράμα, Καβάλα, Χαλκιδική μέχρι και την Εύβοια. Στην Αττική οι πιθανότητες για τοπική μπόρα είναι μικρή, ενώ μετά το μεσημέρι ο καιρός θα ανοίξει.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν στα ΝΑ της Ελλάδας, ενώ η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα κεντρικά τους 25 βαθμούς, στα βόρεια από 17 έως και 23 και στα νότια 26 βαθμούς. Στα δυτικά ο υδράργυρος θα σταματήσει στους 23 και στα ανατολικά νησιωτικά από 21 έως και 25 βαθμούς.

Την Τετάρτη φαινόμενα θα έχουμε σε Βόλο, Σποράδες και στον Θερμαϊκό και στα ΝΑ της Πελοποννήσου. Από το μεσημέρι και μετά πάμε σε μια σταδιακή επιδείνωση του καιρού με περισσότερες βροχές και καταιγίδες.

Την Πέμπτη αναμένεται κακοκαιρία από το πρωί στη ΔΒΔ Ελλάδα τα οποία θα επεκταθούν και ανατολικά. (Δείτε την πορεία των φαινομένων στο βίντεο).

Μάλιστα στα ΒΒΔ σύνορα και κοντά στα 1500 μέτρα θα έχουμε τα πρώτα χιόνια.

Την Παρασκευή θα επιμείνουν οι καταιγίδες σε Θράκη, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, αλλά και στην Κρήτη.



Το Σάββατο ο καιρός θα βελτιωθεί και η τάση του καιρού μέχρι και τις 10/10 ο καιρός θα «μαλακώσει».

Δείτε αναλυτικά τον καιρό από τον Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=e38KU_ATo-Q}