Φθινοπωρινός ο καιρός με βροχές και καταιγίδες, η πρόγνωση Ζιακόπουλου για πτώση της θερμοκρασίας.

Το φθινόπωρο δείχνει για τα καλά τα «δόντια» του τις επόμενες μέρες με τον καιρό να χαρακτηρίζεται από ψύχρα και καταιγίδες με την αστάθεια να εμμένει μέχρι τουλάχιστον την Παρασκευή. Παράλληλα έχουμε και την πρόγνωση για το πρώτο χιόνι της σεζόν που όπως φαίνεται είναι προ των πυλών.

Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος με νέα του ανάρτηση στο προσωπικό του ιστολόγιο τονίζει ότι από την Τρίτη έως και την Παρασκευή, το σκηνικό αλλάζει με βροχές, δυνατούς ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας και –όπως τονίζει ο μετεωρολόγος– παροδικές χιονοπτώσεις στα βουνά της κεντροβόρειας Ελλάδας την Παρασκευή. Παράλληλα η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, με το κρύο να είναι αισθητό.

Οι βροχές θα ξεκινήσουν τοπικά από την ανατολική ηπειρωτική χώρα και τη Μακεδονία, για να επεκταθούν μέχρι την Πέμπτη σχεδόν σε όλη την Ελλάδα με ισχυρά φαινόμενα και πτώση της θερμοκρασίας.Σε κάθε περίπτωση το βαρομετρικό χαμηλό στη Ρουμανία, συνοδευόμενο από ψυχρό μέτωπο που εκτείνεται ως την Αδριατική, κινείται ανατολικά γεγονός που θα παίξει καταλυτικό ρόλο στις καιρικές συνθήκες που θα μας απασχολήσουν αυτήν την εβδομάδα. Όπως εξάλλου σημειώνει με «το πέρασμα του μετώπου, στην περιοχή μας θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι με ένταση, όμως, το πολύ 6 μποφόρ (Δωδεκάνησα).»

Μάλιστα με χιουμοριστική διάθεση, σχολίασε χαρακτηριστικά ο κ. Ζιακόπουλος ότι «παλαιότερα, το να πεις πως τον Οκτώβριο θα χιονίσει στα βουνά, ήταν σαν να κομίζεις γλαύκα στην Αθήνα». Για να συμπληρώσει εμφατικά ότι «τις τελευταίες δεκαετίες, μάλλον αυτό δεν ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, αναφέρεται, γιατί, αν μη τι άλλο, επικοινωνείς καλύτερα το «πόσο θα πέσει η θερμοκρασία»!»

Η πρόγνωσή του δίνει το στίγμα της μεταβολής που θα μας οδηγήσει σε πιο χειμωνιάτικο σκηνικό ενώ ο τίτλος «οι αδικηθέντες του τελευταίου Σαββατοκύριακου θα αποκατασταθούν συντόμως» αποτελούν ενδεικτικό των καιρικών φαινομένων που αναμένονται τις προσεχείς μέρες.

Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τον καιρό των επόμενων ημερών

Βαρομετρικό χαμηλό στη Ρουμανία, συνοδευόμενο από ψυχρό μέτωπο που εκτείνεται ως την Αδριατική, κινείται ανατολικά. Με το πέρασμα του μετώπου, στην περιοχή μας θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι με ένταση, όμως, το πολύ 6 μποφόρ (Δωδεκάνησα). Κατά τα άλλα, το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη), τοπικές βροχές -κατά κανόνα ασθενείς- θα σημειωθούν στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα και τη Μακεδονία και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς. Επισημάνεται ότι τη νύχτα και νωρίς το πρωί στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας η ψύχρα θα είναι αισθητή.

Την Τετάρτη (1/10), τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά Ελλάδα και την Α. Πελοπόννησο. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Την Πέμπτη (2/10), ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στη Δ. Ελλάδα και σταδιακά σχεδόν σε όλη την υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι βαθμιαία θα ενισχυθούν στα 6 και τοπικά στα 7 μποφόρ και η θερμοκρασία στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα σημειώσει πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Την Παρασκευή (3/10), στη Β-ΒΑ Ελλάδα και το Α. Αιγαίο προβλέπονται βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αλλά το απόγευμα ο καιρός θα παρουσιάσει σχετική βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι άστατος κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικά φαινόμενα κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βουνά της κεντροβόρειας Ελλάδας. Οι άνεμοι στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα θα πνέουν ΒΑ έως ΒΔ 6 με 7 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα Δ-ΝΔ με την ίδια περίπου ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Υ.Γ. Παλαιότερα, λέγοντας τον Οκτώβριο ότι θα χιονίσει στα βουνά της κεντροβόρειας χώρας ήταν σαν να κόμιζες γλαύκα στην Αθήνα ή κάρβουνο στο Νιούκαστλ. Τις τελευταίες δεκαετίες, μάλλον αυτό δεν ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, αναφέρεται, γιατί, αν μη τι άλλο, επικοινωνείς καλύτερα το «πόσο θα πέσει η θερμοκρασία»!