Το καλοκαίρι μας έχει αποχαιρετήσει και τυπικά με την επιστροφή της χειμερινής ώρας να είναι προ των πυλών.
Την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, ήτοι στις 26 του μήνα, στις 04:00 τα ξημερώματα, οι δείκτες του ρολογιού θα γυρίσουν μία ώρα πίσω, χαρίζοντας μας απλόχερα την ευκαιρία για μία επιπλέον ώρα ύπνου.
Η χειμερινή ώρα θα ισχύσει έως την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2026 ήτοι στις 29 όταν θα επιστρέψουμε στη θερινή ώρα. Η αλλαγή ώρας συμβαίνει δύο φορές το χρόνο και είναι κοινή στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία και τμήματα της Λατινικής Αμερικής.
Μάλιστα εντός των επόμενων ημερών αναμένεται και η επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών για την αλλαγή ώρας και την έλευση της χειμερινής.