ΠΛησιάζει η έλευση της χειμερινής ώρας 2025, όλες οι λεπτομέρειες για την μέρα που θα γυρίσουμε το ρολόι μία ώρα πίσω.

Το καλοκαίρι μας έχει αποχαιρετήσει και τυπικά με την επιστροφή της χειμερινής ώρας να είναι προ των πυλών.

Την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, ήτοι στις 26 του μήνα, στις 04:00 τα ξημερώματα, οι δείκτες του ρολογιού θα γυρίσουν μία ώρα πίσω, χαρίζοντας μας απλόχερα την ευκαιρία για μία επιπλέον ώρα ύπνου.

Η χειμερινή ώρα θα ισχύσει έως την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2026 ήτοι στις 29 όταν θα επιστρέψουμε στη θερινή ώρα. Η αλλαγή ώρας συμβαίνει δύο φορές το χρόνο και είναι κοινή στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία και τμήματα της Λατινικής Αμερικής.

Μάλιστα εντός των επόμενων ημερών αναμένεται και η επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών για την αλλαγή ώρας και την έλευση της χειμερινής.