Τη στιγμή που η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων ερευνά το θέμα της πυρασφάλειας των τρένων, μετά το σχετικό πόρισμα του Γερμανικού εργαστηρίου, η πρόεδρος εφετών Λάρισας κ. Μαρία Λιάνου έδωσε με διάταξη σύμφωνη γνώμη στην εισαγγελική πρόταση για τα Τέμπη επισημαίνοντας ότι τα βαγόνια πληρούσαν τις προδιαγραφές πυραντοχής. Επομένως λαμβάνει υπόψη το έγγραφο της Hellenic Train, που το έχει στη δικογραφία, όχι όμως το έγγραφο του γερμανικού εργαστηρίου.

Στην διάταξη της προέδρου σημειώνεται ότι δεν απαιτείται ανακριτική πράξη διότι «τα βαγόνια πληρούσαν τις προδιαγραφές πυραντοχης σύμφωνα με τα έγγραφα της δικογραφίας, τα δε καθίσματα αποτελούσαν τμήμα τους και οι αναπτυχθείσες εντός των βαγονιών θερμοκρασίες ήταν τέτοιες που δεν γίνεται λόγος ότι θα μπορούσαν να μειωθούν από άλλου είδους καθίσματα, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία».

Δικογραφία

Η πρόεδρος εφετών επικαλείται τα έγγραφα της δικογραφίας για να απορρίψει το υπόμνημα ελέγχου της πυρασφάλειας. Το ζήτημα είναι ότι για την πυρασφάλεια υπάρχουν δύο διαφορετικά και αντικρουόμενα μεταξύ τους έγγραφα στη δικογραφία. Το ένα είναι της Hellenic Train, που αναφέρει ότι τα καθίσματα των βαγονιών είναι πυραντοχα.

Το δεύτερο έγγραφο όμως είναι του Γερμανικού εργαστηρίου, που εντάχθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου στη δικογραφία το οποίο θέτει σοβαρά ζητήματα πυρασφάλειας.

Έρευνες από τη ΡΑΣ

Στο μεταξύ σήμερα συγκλήθηκε η ολομέλεια της ΡΑΣ για το θέμα της πυρασφάλειας. Να σημειωθεί ότι συγγενείς θυμάτων είχαν αποστείλει εξώδικο στη ΡΑΣ και προχώρησαν και σε καταγγελία. Η τελευταία (η καταγγελία) καταχωρήθηκε στο βιβλίο καταγγελιών, με πράξη της προέδρου της ανεξάρτητης αρχής και διαβιβάστηκε στην αρμόδια υπηρεσία. Παρότι, σύμφωνα με πληροφορίες δεν έλαβαν το πόρισμα επίσημα από τον ΕΟΔΑΔΑΑΜ η ΡΑΣ ξεκίνησε έρευνα επί της πυρασφάλειας.