Υπεγράφησαν οι πρώτες 80 προσλήψεις ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.).

Οι ελεγκτές που θα προσληφθούν θα χρειαστούν 2 χρόνια για να εκπαιδευτούν, δήλωσε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο Παναγιώτης Ψαρρός, πρόεδρος των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, στον απόηχο των καθυστερήσεων στις πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», για πέμπτη ημέρα.

Όπως είπε, εκτός από προσλήψεις χρειάζονται νέα συστήματα ραντάρ, γιατί όση υπερεργασία και να γίνεται, όσο τα μηχανήματα είναι παλιά, το πρόβλημα δεν λύνεται και θα φτάσει στο σημείο να βγει εκτός ελέγχου.

Ο κ. Ψαρρός, εξήγησε πως στόχος της απόφασης των ελεγκτών - να περιοριστεί ο αριθμός των πτήσεων που εξυπηρετούν ανά ώρα - είναι να βελτιωθεί η κατάσταση και όχι να κρυφτεί το πρόβλημα κάτω από το χαλί.

Σημειώνεται πως νωρίτερα υπεγράφησαν, από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, οι πρώτες 80 προσλήψεις ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), από το σύνολο των 97 ελεγκτών που προβλέπει ο ετήσιος προγραμματισμός για το 2025.

Οι 80 νέοι ελεγκτές είναι επιτυχόντες του διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε από το Α.Σ.Ε.Π. (προκήρυξη 2Γ/2024) και προσλαμβάνονται αφού ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών διορισμού.