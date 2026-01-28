Σε ποια σημεία της Αττικής οδού καταγράφονται καθυστερήσεις.

Καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική οδό, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε όχημα νωρίτερα το απόγευμα της Τετάρτης.

Στην έξοδο για Καρέα, στην περιφερειακή Υμηττού, εκδηλώθηκε φωτιά σε όχημα, με συνέπεια να κλείσει η αριστερή λωρίδα για λίγη ώρα. Προσωπικό της Αττικής οδού έσβησε τη φωτιά, απομακρύνθηκε το όχημα και αποκαταστάθηκε η κίνηση στην αριστερή λωρίδα.

Ωστόσο, παρατηρούνται ακόμα καθυστερήσεις στην Αττική οδό, στα εξής σημεία:

Προς Ελευσίνα:

5΄-10΄ στην έξοδο για Πειραιά,

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας,

5΄-10΄από Κάντζα έως Μαραθώνος.

- Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄ από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.

- Καθυστερήσεις 15΄-20΄στην έξοδο για Καρέα στην Περιφ. Υμηττού.

