Προκάλεσε εκταταμένες ζημιές παρασύροντας δέκα σταθμευμένα οχήματα και εγκατέλειψε το σημείο.

Ποινική δίωξη για το αδίκημα της συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων), ασκήθηκε από την εισαγγεία πρωτοδικών Αθηνών κατά του γνωστού ηθοποιού Βασίλη Μπισμπίκη.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφωρο μονομελές πλημμελειοδικείο Αθηνών για να δικαστεί.

Τι ισχυρίστηκε ο ηθοποιός

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Κατερίνα», το πρωί της Δευτέρας ο ηθοποιός τηλεφώνησε στην αστυνομία, ενημερώνοντας για τις ζημιές που είχε προκαλέσει, ώστε να είναι καταγεγραμμένο σε περίπτωση καταγγελιών.

«Την Παρασκευή μού έφυγε το τιμόνι και προκάλεσα ζημιές στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Την επόμενη μέρα τηλεφώνησα στο τμήμα, δηλώνοντας τι συνέβη και ότι είμαι υπεύθυνος για τις ζημιές. Σήμερα επισκέφτηκα το τμήμα», δήλωσε ο ηθοποιός στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ηθοποιός φέρεται μετά το ατύχημα να τηλεφώνησε στην Δέσποινα Βανδή προκειμένου να την ενημερώσει για το τροχαίο.

Η τρελή πορεία του τζιπ - Μεγάλες ζημιές στα παρακείμενα οχήματα

Ο γνωστός ηθοποιός, οδηγώντας το πολυτελές αυτοκίνητό του, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές παρασύροντας δέκα σταθμευμένα οχήματα, έναν μαντρότοιχο και μία γκαραζόπορτα, προτού εγκαταλείψει το σημείο.

Το όχημα, το οποίο υπέστη σοβαρές φθορές, εντοπίστηκε επί τόπου από τους κατοίκους, οι οποίοι ειδοποίησαν την αστυνομία. Η ταυτοποίηση του ηθοποιού έγινε μέσω καμερών ασφαλείας και της πινακίδας κυκλοφορίας.

Όταν οι αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι του, ο Μπισμπίκης δεν βρισκόταν εκεί. Λίγο αργότερα, όμως, παρουσιάστηκε στο Τμήμα Τροχαίας Κηφισιάς, όπου παραδέχτηκε ότι ήταν ο οδηγός του οχήματος.

Στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, όπου και κρατήθηκε.