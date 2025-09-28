Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί στο αεροδρόμιο.

Η κακοκαιρία που πλήττει τη Δυτική Ελλάδα, φαίνεται να έχει προκαλέσει προβλήματα στη Ζάκυνθο, όπου έπεσε και η περισσότερη βροχή.

Το αεροδρόμιο της Ζακύνθου, μετά από εκείνο της Κεφαλονιάς, αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας, με τις πτήσεις να μην πραγματοποιούνται σήμερα Κυριακή 28.09.2025.

Όπως αναφέρει το zantetimes.gr και σύμφωνα με ανάρτηση της Sharon Gormley, τα αεροσκάφη που επρόκειτο να προσγειωθούν στο νησί αναγκάστηκαν να εκτραπούν προς Αθήνα, όπου και προσγειώθηκαν προσωρινά.

Παρά τις προσπάθειες να επιστρέψουν στη Ζάκυνθο, οι καιρικές συνθήκες ή οι τεχνικοί περιορισμοί φέρεται να ανάγκασαν τα πληρώματα να εγκαταλείψουν την προσπάθεια.

Ανακοινώσεις στο αεροδρόμιο ανέφεραν ότι όλα τα check-in σταμάτησαν «μέχρι νεωτέρας».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Sharon Gormley μιλά για πρωτόγνωρη εικόνα στο αεροδρόμιο: «Σε όλα μου τα χρόνια εδώ, δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο», ανέφερε χαρακτηριστικά εκφράζοντας την ανησυχία της για την ταλαιπωρία που επικρατεί στους εσωτερικούς χώρους του αεροδρομίου.

Δείτε την ανάρτησή της:

{https://www.facebook.com/watch/?v=1521003888919573&t=0}