Τουλάχιστον 4 πτήσεις δεν προσγειώθηκαν ενώ δεν πραγματοποιούνται αναχωρήσεις.

Προβλήματα έφερε η κακοκαιρία στην Κεφαλονιά, με τις έντονες βροχοπτώσεις να δημιουργούν μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις.

Οι εικόνες από το αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς, που φέρνει στη δημοσιότητα το kefaloniapress.gr, με τους αγανακτισμένους επιβάτες, ισοδυναμούν με χίλιες λέξεις.

Δεκάδες επιβάτες έχουν «εγκλωβιστεί» στον χώρο του αεροδρομίου.

Οι καιρικές συνθήκες παραμένουν δύσκολες και μέχρι στιγμής είναι άγνωστο πότε θα ομαλοποιηθεί το πρόγραμμα αφίξεων και αναχωρήσεων, παρά το ότι τα φαινόμενα δεν είναι ακραία όπως αναμενόταν.