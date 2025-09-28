Διερευνώνται τα αίτια του θανάτου.

Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Λευκάδας ότι ένας άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, στη θαλάσσια περιοχή του Κάστρου Λευκάδας.

Όπως αναφέρει το patrisnews, πρόκειται για έναν 51χρονο ημεδαπό, για τον οποίο είχε δηλωθεί εξαφάνιση τις πρωινές ώρες χθες στο ΤΔΕΕ Λευκάδας.

Ο 51χρονος ανασύρθηκε από ιδιώτες δύτες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Λιμεναρχείο Λευκάδας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.