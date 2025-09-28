Σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων αναβάθμισε η ΕΜΥ το δελτίο επιδείνωσης του καιρού σχετικά με το βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία, το οποίο κινούμενο ανατολικά φέρνει βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά τμήματα της Ελλάδας.

Επίμονη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες είναι η κακοκαιρία που θα διαρκέσει μέχρι το βράδυ της Κυριακής, με την ΕΜΥ μάλιστα να αναβαθμίζει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού σε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Πιο συγκεκριμένα όπως αναφέρεται, «ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά απόψε το βράδυ μέχρι και αύριο το βράδυ, Κυριακή:

στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας),

την Αιτωλοακαρνανία,

τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και

τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Άρτας και Πρέβεζας)».

Πρόκειται για ένα βαρομετρικό χαμηλό στο νότιο Ιόνιο, το οποίο τις επόμενες ώρες θα βαθύνει και θα δώσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες βόρεια και ανατολικά από το κέντρο του.

Αυτό σημαίνει ότι μέχρι και την Κυριακή το βράδυ αναμένεται κακοκαιρία στα νησιά του νοτίου Ιονίου (Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος), αλλά και στην Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική Πελοπόννησο (Μεσσηνία, Ηλεία, Αχαΐα). Επίσης η εκδήλωση των φαινομένων αφορά και το νοτιότερο τμήμα της Ηπείρου, δηλαδή στις περιοχές Πρέβεζας και Άρτας.

Παράλληλα, υπάρχει κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς το συγκεκριμένο βαρομετρικό χαμηλό θα παραμείνει στη θέση του για ένα 24ωρο, οπότε ο συνολικός όγκος του νερού θα είναι μεγάλος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μάλιστα, μήνυμα του 112 εστάλη το απόγευμα του Σαββάτου στους κατοίκους των νησιών του Ιονίου και των υπολοίπων περιοχών που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο από τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Ειδικότερα, το μήνυμα του 112 προειδοποιεί τους κατοίκους των νησιών του Ιονίου, αλλά και της Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Άρτας και Πρέβεζας για τις ισχυρές βροχοπτώσεις που αναμένονται στην ευρύτερη περιοχή. «Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται μεταξύ άλλων.

Δείτε live την εξέλιξη της κακοκαιρίας:

Ο μετεωρολόγος του STAR, Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του αναφέρθηκε στη μεταβολή του καιρού προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές «σε δυτική Ελλάδα από το απόγευμα του Σαββάτου και την Κυριακή, κυρίως σε Νομούς Μεσσηνίας Ηλείας και Αχαίας. Προσοχή σε δυτική Στερεά καθώς και σε Ζάκυνθο Κεφαλονιά. Η Αθήνα δεν επηρεάζεται σημαντικά – Ίσως και καθόλου. Γεγονός είναι ότι από Κυριακή και μετά ο καιρός θα είναι φθινοπωρινός. Οι θερμοκρασίες σε πτώση κατά 5 περίπου βαθμούς και η αίσθηση του κρύου θα είναι πιο έντονη καθώς θα πνέουν ισχυροί βοριάδες».

Από την πλευρά του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του ανέφερε πως «επιμένουν τα προγνωστικά στοιχεία για ισχυρές καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής στη νοτιοδυτική Ελλάδα. Ξεκινούν τα ξημερώματα της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα με διαδικασία ΟΝ-OFF. Το σύστημα παρουσιάζει εμμονή στις περιοχές αυτές γι΄ αυτό έχουμε σήμα ακόμα και για 100 τόνους νερό ανά στρέμμα».