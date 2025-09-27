Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου στην Πυροσβεστική.

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου στα Τσαμάκια Μυτιλήνης, η οποία οριοθετήθηκε με την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Οι φλόγες σταμάτησαν στα τείχη του Κάστρου, αναχαιτίζοντας την εξάπλωσή της πυρκαγιάς.

Στο σημείο έσπευσαν επτά πυροσβεστικά οχήματα και δύο πεζοπόρα τμήματα της ΕΜΟΔΕ για την κατάσβεση.

Οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούσαν στην περιοχή έκαναν εξαιρετικά δύσκολο το έργο της κατάσβεσης.

Δείτε εικόνες και βίντεο:

Πηγή φωτογραφίας και βίντεο: aeolos.tv

Πηγή φωτογραφίας και βίντεο: stonisi.gr