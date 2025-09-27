Επικίνδυνες καταιγίδες και βροχές μέχρι την Κυριακή. Σε όλες αυτές τις περιοχές αναμένονται καταιγίδες και αρκετοί τόνοι νερού.

Επικαιροποιήθηκε σήμερα (27/9) το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ που εκδόθηκε για την κακοκαιρία που θα πλήξει από το βράδυ του Σαββάτου τη χώρα μας και ειδικά τα δυτικά τμήματά της.

Οι σφοδρές καταιγίδες και βροχές που αναμένεται να εκδηλωθούν, έχουν ήδη θέσει επί ποδός τον κρατικό μηχανισμό για την ασφάλεια των πολιτών.

Στο επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ, αναφέρει πως η κακοκαιρία θα πλήξει τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Ιθάκη, τη Λευκάδα, την Αιτωλοακαρνανία, την Αχαΐα, την Ηλεία και την Μεσσηνία.

Σε όλες αυτές τις περιοχές αναμένονται καταιγίδες και αρκετοί τόνοι νερού.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ:

«Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27-9-2025) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28-9-2025),

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας),

την Αιτωλοακαρνανία,

τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και

τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Άρτας και Πρέβεζας).

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ.

Το παρόν έκτακτο δελτίο θα επικαιροποιείται ανά 12ωρο.

Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδιποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη».