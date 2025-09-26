Άδεια εκταφής του γιου του δόθηκε με εισαγγελική παραγγελία στον Πάνο Ρούτσι.
Ειδικότερα, με παραγγελία της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας Αικατερίνης Παπασταύρου προς το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να γίνει η εκταφή του γιου του, Ντένις, για ταυτοποίηση.
Στην συνέχεια αναμένεται να εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής των λοιπών συγγενών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dd2qqox8uma9?integrationId=40599y14juihe6ly}
Συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι
Παρά το «ναι» στο αίτημα εκταφής ο Πάνος Ρούτσι ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει την απεργία πείνας καθώς ικανοποιήθηκε μερικώς το αίτημά του. Όπως αναφέρθηκε η άδεια εκταφής αφορά την ταυτοποίηση της σορού του γιου του ενώ ζητά και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.
Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι ζητά όχι μόνο την ταυτοποίηση της σορού του παιδιού του, αλλά και τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων, προκειμένου να αποκαλυφθεί η ακριβής αιτία θανάτου του.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dd2qoykozro9?integrationId=40599y14juihe6ly}