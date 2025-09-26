«Πράσινο φως» από την Εισαγγελία για την εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι μόνο για ταυτοποίηση και όχι για τοξικολογικές.

Άδεια εκταφής του γιου του δόθηκε με εισαγγελική παραγγελία στον Πάνο Ρούτσι.

Ειδικότερα, με παραγγελία της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας Αικατερίνης Παπασταύρου προς το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να γίνει η εκταφή του γιου του, Ντένις, για ταυτοποίηση.

Στην συνέχεια αναμένεται να εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής των λοιπών συγγενών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι

Παρά το «ναι» στο αίτημα εκταφής ο Πάνος Ρούτσι ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει την απεργία πείνας καθώς ικανοποιήθηκε μερικώς το αίτημά του. Όπως αναφέρθηκε η άδεια εκταφής αφορά την ταυτοποίηση της σορού του γιου του ενώ ζητά και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι ζητά όχι μόνο την ταυτοποίηση της σορού του παιδιού του, αλλά και τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων, προκειμένου να αποκαλυφθεί η ακριβής αιτία θανάτου του.

