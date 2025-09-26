Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Άρειος Πάγος.

Στα χέρια των αρμόδιων δικαστικών και εισαγγελικών αρχών της Λάρισας είναι τα αιτήματα για την εκταφή των σορών των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη και σύντομα θα αποφασίσουν για αυτά.

Αυτό ενημερώνει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλλας, σημειώνοντας:

«Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου, σχετικά με υποβληθέντα αιτήματα εκταφής θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, ανακοινώνει, ότι τα εν λόγω αιτήματα που αποβλέπουν σε εξακρίβωση και πιστοποίηση της ταύτισης ή μη του DNA των σορών, που παραδόθηκαν, προς ταφή, κατά τη διάρκεια της αυτεπάγγελτης προανάκρισης, με το DNA των ήδη αιτούντων την εκταφή προσώπων, μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν, από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, κατά το λόγο της αρμοδιότητάς τους».