Λίγα χρόνια μετά τον θάνατο του Γιάννη Πουλόπουλου, έρχεται στο προσκήνιο μια νέα είδηση σχετικά με το ξενοδοχείο που είχε ιδρύσει στην περιοχή των βορείων προαστίων, στην Άνοιξη, με το όνομα «Ουράνιο Τόξο».

Το ξενοδοχείο, που διηύθυνε ο ίδιος για πολλά χρόνια, περνά μετά τον θάνατό του στην κληρονομιά της συζύγου του, Μπέτυς, και της κόρης τους, Αλεξάνδρας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Κατερίνα», το ακίνητο βγαίνει προς πώληση μέσω πλειστηριασμού με τιμή εκκίνησης τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Ουράνιο Τόξο: Μια εναέρια ξενάγηση στο εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο του αείμνηστου Γιάννη Πουλόπουλου (drone)

Το video drone του Michael Miller πριν τρία χρόνια καταγράφει τις εικόνες από το ξενοδοχείο «φάντασμα». Το κτήριο είναι κυριολεκτικά διαλυμένο, έχουν ξηλωθεί ακόμη και τα πλακάκια και τοίχοι σε ένα θέρετρο που ήταν κόσμημα για την περιοχή των Βορείων Προαστίων. Δυστυχώς, η σημερινή εικόνα μοιάζει με ξενοδοχείο-φάντασμα από τους βανδαλισμούς και την ερήμωση, με την οικογένεια Πουλόπουλου να έχει κινηθεί δικαστικά για τις οφειλές και τις ζημιές που έχει υποστεί το ξενοδοχείο.

Παρά την εγκατάλειψη και την τρέχουσα κακή κατάσταση του κτηρίου, ο μεσίτης που χειρίζεται την πώληση υπογραμμίζει τις σημαντικές προοπτικές του. Η στρατηγική θέση κοντά στην εθνική οδό το καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό για διάφορες χρήσεις. Ο Γιάννης Ρεβύθης, ο μεσίτης, δήλωσε: «Η αρχική τιμή ορίστηκε στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, αλλά η οικογένεια είναι ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις με σοβαρούς ενδιαφερόμενους αγοραστές. Το ακίνητο θα μπορούσε να μετατραπεί σε οίκο ευγηρίας, εκπαιδευτικό κέντρο ή ακόμα και σε γραφειακό χώρο. Τα τελευταία χρόνια είναι κλειστό και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με δύο ενδιαφερόμενους, χωρίς να έχει υπάρξει ακόμα συμφωνία».

Το «Ουράνιο Τόξο» παραμένει ένα από τα πιο εμβληματικά κτήρια της περιοχής, με ιστορική σημασία και δυνατότητες αξιοποίησης παρά την παρούσα εγκατάλειψη.

