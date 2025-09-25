Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από το Σάββατο με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για κατά τόπους έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η πρώτη φθινοπωρινή κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη χώρα μας από το Σάββατο με τους μετεωρολόγους να κάνουν λόγο για πτώση της θερμοκρασίας, ανέμους αλλά και ισχυρές καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν πλημμυρικά επεισόδια.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για το κεντρικό και νότιο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά Ελλάδα, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και την Αιτωλοακαρνανία. Εκεί αναμένονται μεγάλοι όγκοι βροχής, με ενδεχόμενο πλημμυρικών επεισοδίων σε ευάλωτες περιοχές.

Αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βοριάδων, με ανέμους που θα φτάνουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι αισθητή και στην Αθήνα, με την Κυριακή και τη Δευτέρα να αποτελούν τις πιο ψυχρές ημέρες της εβδομάδας.

Τι λένε οι μετεωρολόγοι για την κακοκαιρία

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Ακραία φθινοπωρινός ο καιρός - Φόβοι για πλημμυρικά φαινόμενα

Στην ουσία αλλάζει ο καιρός, οι συγκλίσεις των αέριων μαζών θα δώσουν κάποιες βροχές, προς τη Θεσσαλία, προς την κεντρική και βόρεια Εύβοια. Θα βγουν και κάποιες βροχές μέσα στο Ιόνιο.

Το Σάββατο πλέον μετατοπίζεται πιο ανατολικά η κακοκαιρία. Θα είναι μία ημέρα όπου θα εμφανίσει δυσκολίες κυρίως για τα δυτικά τμήματα.

Αυτή η κακοκαιρία που περιμένουμε θα αφορά στο μέγιστο της έντασής της, τη δυτική Ελλάδα, δηλαδή το Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα.

Ανατολικότερα περιμένουμε κάποιες βροχές, οι οποίες θα είναι σαφώς πιο ήπιες.

Την Κυριακή μεγάλη προσοχή προς το κεντρικό, νότιο και βόρειο Ιόνιο προς τη δυτική Στερεά, δυτική και νότια Πελοπόννησο, περιμένουμε μεγάλο όγκο νερού. Ακραίως φθινοπωρινός ο καιρός, ενώ δεν αποκλείεται να αντιμετωπίσουμε και πλημμυρικά φαινόμενα σε εκείνες εκεί τις περιοχές.

Όπως όλα δείχνουν και η νέα εβδομάδα θα κυλήσει με διαστήματα βροχών και καταιγίδων μιας και αυτό το κύμα κακοκαιρίας δεν φαίνεται να τελειώνει γρήγορα, δεν φαίνεται δηλαδή να ξεμπερδεύουμε εύκολα από αυτήν την κακοκαιρία.

Σάκης Αρναούτογλου: Δυνατές βροχές και καταιγίδες - Θα ψυχράνει και στην Αττική

Μετά την Παρασκευή το βράδυ η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει και την Κυριακή και τη Δευτέρα θα έχουμε πάει σε φθινοπωρινές τιμές.

Το Σάββατο θα μπούμε σε μια πιο φθινοπωρινή φάση. Από το μεσημεράκι και έπειτα όλη σχεδόν η δυτική Ελλάδα και τα βορειοδυτικά θα καλυφθούν από βροχές. Μεγάλη πιθανότητα και για βροχές σε αρκετές περιοχές της δυτικής Μακεδονίας, στην Ήπειρο, στη δυτική Ελλάδα.

Τα βροχοσύννεφα θα μαζευτούν προς το Ιόνιο, την Κέρκυρα, την Ζάκυνθο, τη δυτική Πελοπόννησο. Κατά τη διάρκεια του Σαββάτου προς την Κυριακή βροχές αναμένονται στο νότιο Ιόνιο, Κεφαλονιά, Λευκάδα και δυτική Στερεά και Πελοπόννησο. Σε αυτές τις περιοχές θα βγουν δυνατές βροχές και καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα είναι πολύ λιγότερα και πολύ τοπικά.

Εμμονική συμπεριφορά θα παρουσιάσει ο καιρός στο νότιο Ιόνιο, τη κεντροδυτική Πελοπόννησο, τη δυτική Στερεά, και κατά τη διάρκεια της Κυριακής. Αυτές οι περιοχές θα έχουν αρκετές βροχές μέχρι και τη Δευτέρα.

Στη νοτιοδυτική Ελλάδα, στο κεντρονότιο Ιόνιο, στη δυτική Στερεά Ελλάδα και στη δυτικοκεντρική Πελοπόννησο ο καιρός θα γίνει αρκετά βροχερός με καταιγίδες μέχρι και τη Δευτέρα τα ξημερώματα. Οι καταιγίδες μπορεί να είναι αρκετά ισχυρές, ίσως πέσει και αρκετό νερό το οποίο θα δημιουργήσει προβλήματα.

Στην υπόλοιπη ενδοχώρα θα πέσουν λίγες βροχές οι οποίες θα είναι πολύ εξασθενημένες, χωρίς κάτι το αξιόλογο.

Στη Μακεδονία ίσως τη Δευτέρα και την νοτιοανατολική Στερεά και την Αττική ίσως φθάσουν κάποιες βροχές.

Γιαννόπουλος: Έρχεται φθνινόπωρο - Τέλος τα 30άρια, ξεκινάνε βροχές

Την Παρασκευή, τοπικού χαρακτήρα βροχές αναμένονται στα ανατολικά ηπειρωτικά κυρίως Θεσσαλία και Εύβοια. Το σημαντικό είναι ότι οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν θα έχουν ένταση και 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα πέσει.

Το Σάββατο, το βράδυ και από τα δυτικά ξεκινάει η μεταβολή του καιρού καθώς έρχεται ένα σύστημα απο την Ιταλία. Με τα πρώτα στοιχεία βροχερή η Κυριακή στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά , μάλιστα στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο δεν αποκλείεται οι καταιγίδες να είναι τοπικά ισχυρές. Η θερμοκρασία θα πέσει και άλλο δεν θα ξεπερνά τους για παράδειγμα στην Αθήνα τους 25 βαθμούς.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς.

Από Δευτέρα και μετά θα μείνουν κάποιες βροχές. Τα πιο σημαντικά είναι το βράδυ του Σαββάτου και η Κυριακή και κυρίως στην Πελοπόννησο και στο νότιο Ιόνιο.