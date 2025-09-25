Δεμένα θα παραμείνουν σήμερα Πέμπτη τα καράβια στο λιμάνι του Πειραιά, με τους ναυτεργάτες να διαμαρτύρονται για τα πλημμελή μέτρα ασφαλείας, έπειτα από το εργατικό δυστύχημα με θύμα ένα 20χρονο αγόρι.

Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης εκπρόσωποι ναυτεργατικών σωματείων και ναυτεργάτες έχουν συγκεντρωθεί στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ εντός του πλοίου βρέθηκε νωρίτερα κλιμάκιο προκειμένου να διενεργήσει αυτοψία για τα αίτια του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 20χρονος ανειδίκευτος ναυτικός έχασε τη ζωή του καθώς εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα που οδηγεί στο μηχανοστάσιο.

Ο νεαρός καθαριστής μηχανής μόλις είχε πιάσει βάρδια, ενώ λίγο πριν από τις 08.00 το πρωί, προσπάθησε να περάσει από τη βαριά, υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του γκαράζ για να πάει προς το μηχανοστάσιο. Άγνωστο πώς, εγκλωβίστηκε, η πόρτα έκλεισε σε δευτερόλεπτα και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Το δυστύχημα έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας και εξετάζεται από τις Αρχές. Σε αυτό φαίνεται ο 20χρονος να κατεβάζει τον μοχλό, να ανοίγει η πόρτα ίσα – ίσα και, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να πατά για δεύτερη φορά τον μοχλό και να εγκλωβίζεται. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, ο νεαρός ήταν αγχωμένος επειδή είχε καθυστερήσει και μέσα στο πανικό του πιθανόν έκανε κάποιο λάθος χειρισμού, εξαιτίας της απειρίας του.

Σημειώνεται πως αντίθετα με τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν σε πρώτη φάση, ο άτυχος άνδρας δεν ήταν δόκιμος. Είχε ναυτολογηθεί στις 15 Σεπτεμβρίου, έχοντας λάβει το δίπλωμα της βασικής ναυτικής εκπαίδευσης από το κυπριακά υφυπουργείο Ναυτιλίας.

Αυτό σημαίνει πως είχε μία υποτυπώδη εκπαίδευση κι έπρπε να περάσει από επιπλέον εκπαίδευση στο πλοίο, η οποία κράτησε μόνο μία ημέρα.