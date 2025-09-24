Η ανακοίνωση από το υπουργείο Ναυτιλίας γαι τον θάνατο στο Blue Star Chios.

Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προανήγγειλαν οι Αρχές για τον θάνατο του 20χρονου ναυτεργάτη στο Blue Star Chios.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας, οι δύο συλληφθέντες αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι.

«Αναφορικά με το θάνατο 20χρονου ναυτικού εντός του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου «BLUE STAR CHIOS» Ν.Π. 10883 στον Πειραιά, οι δύο συλληφθέντες προσήχθησαν σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά και αφέθησαν προσωρινά ελεύθεροι, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης» αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Ο 20χρονος ναυεργάτης σπούδαζε σε ιδιωτική σχολή μηχανικών και είχε ναυτολογηθεί στο πλοίο στις 15 Σεπτεμβρίου με την ειδικότητα του καθαριστή μηχανής. Δεν ήταν δόκιμος, αλλά κανονικό μέλος του πληρώματος.

Το δυστύχημα σημειώθηκε ενώ ο 20χρονος κατευθυνόταν προς το μηχανοστάσιο για να αναλάβει εκ νέου εργασία, έχοντας ολοκληρώσει τη βάρδιά του το προηγούμενο απόγευμα στις 17:00. Σύμφωνα με το Λιμενικό, ο νεαρός πιάστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του ισόγειου γκαράζ του πλοίου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Η πόρτα είναι φτιαγμένη από χάλυβα και ζυγίζει πάνω από έναν τόνο, και η οποία ανοίγει χειροκίνητα αλλά κλείνει αυτόματα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι λιμενικές Αρχές διενεργούν προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνάδελφος του 20χρονου τον εντόπισε και παρά την μεταφορά του στο νοσοκομείο δεν κατέστη δυνατό το να κρατηθεί στη ζωή.

Οι κανονισμοί απαιτούν η πόρτα να ανοίγει πλήρως προτού την διασχίσει μέλος του πληρώματος. Εάν κάποιος επιχειρήσει να περάσει πριν ολοκληρωθεί το άνοιγμα και ταυτόχρονα ενεργοποιήσει τον μηχανισμό κλεισίματος, υπάρχει κίνδυνος εγκλωβισμού. Οι συνθήκες υπό τις οποίες ο νεαρός εγκλωβίστηκε παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ η προανάκριση του Λιμενικού Σώματος βρίσκεται σε εξέλιξη με την εποπτεία του αρμόδιου εισαγγελέα.

Βρήκε τραγικό θάνατο ανήμερα των γενεθλίων του - Πώς εγκλωβίστηκε στην πόρτα

«Είδαν ένα παλικάρι να έχει συνθλιβεί. Ο θώρακας είχε συνθλιβεί και σε πολλά σημεία στα πόδια», είπε ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ. Η εικόνα που περιγράφει τραγική, αλλά ακόμα πιο αδιανόητο είναι το παιχνίδι της, καθώς ο 20χρονος έχασε τη ζωή του την ημέρα των γενεθλίων του.

Ξάδελφος του 20χρονου ναυτικού μίλησε στο MEGA και αποκάλυψε ότι «Τον έπιασε η πόρτα, η υδατοστεγής πόρτα. Δέκα ημέρες είχε πάει. Είχε πάει σε μία ιδιωτική σχολή, πήγε εκεί να δουλέψει, να ξεκινήσει από εκεί. Να ξεκινήσει να κάνει εκεί τη δουλειά του. Έχω πέσει από τα σύννεφα, δεν ξέρω τι γίνεται. Πολύ καλό παιδί, είναι ένα κομμάτι μάλαμα. tO να σας πω τώρα; Ότι πριν από δέκα ημέρες, πριν φύγει, ήμασταν μαζί και τρώγαμε και πίναμε», είπε ο ξάδελφός του.

«Ο 20χρονος άνοιξε λίγο την πόρτα αλλά δε χώρεσε, προσπάθησε να την ανοίξει όλη αλλά η πόρτα έκλεισε»

Σύμφωνα με πληροφορίες, την ώρα που περνούσε, η πόρτα έκλεισε απότομα, με αποτέλεσμα να τον παγιδεύσει. Εκτιμάται ότι πιάστηκε μέρος των ρούχων του, γεγονός που δεν του άφησε περιθώριο διαφυγής. Ο διεθνής πραγματογνώμονας Νίκος Σπανός, εξήγησε πώς έγινε η τραγωδία στο πλοίο. «Ο 20χρονος άνοιξε λίγο την πόρτα αλλά δε χώρεσε, προσπάθησε να την ανοίξει όλη αλλά η πόρτα έκλεισε».

Blue Star Chios: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο του 20χρονου

Στη σύλληψη του Πλοιάρχου και του Α΄ Μηχανικού του επιβατηγού-οχηματαγωγού «Blue Star Chios» Ν.Π. 10883 προχώρησαν οι λιμενικές αρχές, μετά τον θανάσιμο τραυματισμό 20χρονου μέλους του πληρώματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για παράβαση του άρθρου 302 του Ποινικού Κώδικα («Ανθρωποκτονία από αμέλεια») και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Το τραγικό περισταστικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες, όταν ο νεαρός ναυτικός, ειδικότητας καθαριστή, εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή θύρα του πλοίου κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς με ενδιάμεσες στάσεις σε Χάλκη, Διαφάνι, Κάρπαθο, Κάσο, Ανάφη και Θήρα.

Με τον κατάπλου στο λιμάνι του Πειραιά, ο άτυχος ναυτικός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο «Τζάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την προανάκριση διενεργεί το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.