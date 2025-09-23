Ο 32χρονος καταδικάστηκε σε διετή φυλάκιση που θα εκτιθεί κανονικά.

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 32χρονος «επιδειξίας του Αιγάλεω» με καταγωγή από τη Συρία, που κατηγορείται για τις επιθέσεις σε βάρος δύο κοριτσιών και μίας γυναίκας στις 15 Σεπτεμβρίου. Ο άνδρας καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος πριν λίγες ημέρες είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος για υποθέσεις εμπρησμού στον Υμηττό, αποδέχθηκε τις πράξεις του. Στην απολογία του σύμφωνα με το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων του ισχυρίστηκε ότι δεν είχε πρόθεση να βλάψει τα θύματά του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν ήμουν καλά, δεν λειτουργούσε το μυαλό μου».

Στο δικαστήριο κατέθεσε η 58χρονη γυναίκα που δέχθηκε την επίθεση, περιγράφοντας με λεπτομέρειες τις στιγμές τρόμου που έζησε μαζί με την κόρη της. Επίσης, καταθέσεις έδωσαν και οι γονείς των δύο ανήλικων κοριτσιών, ηλικίας 14 και 17 ετών, που κατήγγειλαν ανάλογες επιθέσεις.

Η ποινή των δύο ετών που του επιβλήθηκε θα εκτιθεί κανονικά, με τον 32χρονο να οδηγείται στη φυλακή.