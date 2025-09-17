Του αποδόθηκαν κατηγορίες για για εμπρησμό αλλά και για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Κατηγορίες για εμπρησμό αλλά και για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, έργω εξύβριση και απειλή αντιμετωπιζει ο 32χρονος ο οποίος γεννήθηκε στη Συρία, με καταγωγή από την Παλαιστίνη, που φερεται οτι παρενοχλούσε σεξουαλικά γυναίκες στο Αιγάλεω.

Παράλληλα, εκτελέστηκε σε βάρος του το ένταλμα σύλληψης του ανακριτή για εμπρησμό στον Υμηττό.

Ο 32χρονος κατηγορείται ότι παρενόχλησε έξω από το Μετρό του Αιγάλεω τρεις γυναίκες. Σύμφωνα με τις αρχές ήταν το ίδιο πρόσωπο που στις 7/9/2025 έβαλε φωτιά στο δάσος του Υμηττού, στην περιοχή του Βύρωνα.

Από το Αυτόφωρο ο κατηγορούμενος πήρε αναβολή για να δικαστεί αύριο για τις αεξουαλικές επιθέσεις και θα κρατηθεί τουλάχιστον μέχρι να απολογηθεί και στον ανακριτή για τον εμπρησμό.