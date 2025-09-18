Οι γυναίκες που τον κατήγγειλαν αναμένεται να καταθέσουν.

Αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο η δίκη του 32χρονου που γεννήθηκε στη Συρία, με καταγωγή από την Παλαιστίνη, ο οποίος φέρεται ότι παρενοχλούσε σεξουαλικά γυναίκες στο Αιγάλεω.

Απαντώντας πάντως ο κατηγορούμενος στην ερώτηση της προέδρου για το εάν αποδέχεται την κατηγορία, είπε, με τη βοήθεια διερμηνέα, πως την αποδέχεται.

«Ξέρει γιατί κατηγορείται; το παραδέχεται;», ρώτησε η πρόεδρος με τον κατηγορούμενο να ομολογεί πως προσέγγισε τις γυναίκες «δυο φορές και την τρίτη φορά τον έπιασαν».

Η δίκη του ωστόσο αναβλήθηκε προκειμένου οι τρεις γυναίκες που τον κατήγγειλαν ότι τους επιτέθηκε να κληθούν για να καταθέσουν.

Ο κατηγορούμενος το μεσημέρι θα περάσει θα οδηγηθεί στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί, κατηγορούμενος για εμπρησμό.