Η κοπέλα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία ασκήθηκε από τον εισαγγελέα σε βάρος του 75χρονου που φέρεται ότι τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι την 29χρονη κόρη του, μέσα στο σπίτι τους στο Αιγάλεω.

Η κοπέλα η οποία τραυματίστηκε στο λαιμό, διακομίστηκε άμεσα σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Οι γιατροί αναφέρουν πως η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.

Αρχικά, οι πρώτες πληροφορίες που έφτασαν στην Αστυνομία ανέφεραν ότι ο τραυματισμός συνέβη την ώρα που εκείνη προσπαθούσε να εμποδίσει τον πατέρα της από το να αυτοκτονήσει. Ωστόσο, στη συνέχεια, από την έρευνα προέκυψε ότι ο 75χρονος ήταν αυτός που μαχαίρωσε την κοπέλα.