Άμεσα έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο, όπου μετέφερε τη γυναίκα σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Γεννηματά».

Συναγερμός σήμανε στο Γκύζη το μεσημέρι της Κυριακής (28/12), όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες ένας ηλικιωμένος άνδρας μαχαίρωσε την 60χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του τραυματίζοντάς την στον λαιμό, μέσα στο διαμέρισμα όπου διέμεναν.

Στη συνέχεια ο δράστης ανέβηκε στον 4ο όροφο της πολυκατοικίας, πέρασε στο διπλανό κτίριο και έπεσε στο κενό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, διαπιστώνοντας τον θάνατό του.

Όπως δηλώνουν οι γείτονες, το ζευγάρι είχε έναν πολύ έντονο καβγά, πριν το επεισόδιο.

