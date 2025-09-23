Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Στο πλαίσιο στοχευμένης επιχείρησης, η ΕΛ.ΑΣ πραγματοποίησε έφοδο το μεσημέρι της Δευτέρας σε πέντε κελιά των φυλακών Νιγρίτας Σερρών. Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν 7 USB, τρεις κάρτες SIM, μία κάρτα μνήμης, πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων, εκτυπωμένα έγγραφα και μια συσκευή ψηφιακών δεδομένων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιήθηκε μεσημβρινές ώρες χθες, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση στο Κατάστημα Κράτησης Νιγρίτας Σερρών.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων πραγματοποίησαν, παρουσία δικαστικού λειτουργού, έρευνες σε κελιά, από τις οποίες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

-8- συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων (usb),

πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων,

εκτυπωμένο φύλλο χαρτιού,

κάρτα μνήμης και

-2- κάρτες SIM.