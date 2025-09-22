Σεισμός μεγέθους 4,8 ρίχτερ σημειώθηκε στο Άγιο Όρος τα ξημερώματα της Δευτέρας. Η εκτίμηση του Ευθύμη Λέκκα.

Για τον σεισμό των 4,8 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος μίλησε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ το πρωί της Δευτέρας, κάνοντας λόγο για ένα φαινόμενο «αρκετά περίεργο».

«Δεν μας ανησυχεί αλλά από επιστημονική άποψη είμαστε προβληματισμένοι», τόνισε ο Ε. Λέκκας, εξηγώντας πως η σεισμική δραστηριότητα ξεκίνησε στις αρχές του 2024 και «περιλαμβάνει ως τώρα πάνω από 1.000 σεισμούς εκ των οποίων οι εννιά είναι μεγαλύτεροι από 4 Ρίχτερ».

«Ο σημερινός είναι ο 10ος σεισμός πάνω από 4 Ρίχτερ. Ο μεγαλύτερος σεισμός ήταν πριν από τρεις μήνες μεγέθους 5,2 Ρίχτερ».

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ μίλησε για «ένα φαινόμενο αρκετά περίεργο σε σχέση με την εμμονή 18 μήνες τώρα»: «Φαίνεται ότι το ρήγμα που δίνει αυτούς τους σεισμούς έχει ακόμα ενέργεια μέσα του, αλλά δεν πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε επίπεδο που να είναι πάνω από 5,2 Ρίχτερ», προσέθεσε.

Όπως εξήγησε, το συγκεκριμένο ρήγμα «δεν είχε δώσει σεισμούς πριν το 2024».

«Είναι ένα ρήγμα που το επιβεβαιώνουμε τώρα με βάση τα ενόργανα δεδομένα. Δεν είναι ένα ρήγμα, το οποίο εμφανίζεται στην επιφάνεια, είναι στον υποθαλάσσιο χώρο, μπαίνει και λίγο στον χερσαίο χώρο, αλλά είναι σε ένα ικανό βάθος και έτσι δεν μπορούμε να ξέρουμε ουσιαστικά ποιες είναι οι διαστάσεις».

«Θεωρώ ότι η διαδικασία θα συνεχιστεί με μικρά μεγέθη, αλλά δεν θα φτάσουμε σε σεισμούς πάνω από 5 βαθμούς ώστε να μας προβληματίσει ιδιαίτερα. Αναμένουμε τη δραστηριότητα και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά», κατέληξε.

