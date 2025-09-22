Ο σεισμός σημειώθηκε στις 04:19 και είχε μέγεθος 4,8 ρίχτερ.

Σεισμός μεγέθους 4,8 ρίχτερ σημειώθηκε στο Άγιο Όρος. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών η δόνηση έγινε στις 04:19 και είχε επίκεντρο 8 Χλμ. ΔΒΔ των Καρυών Αγίου Όρους (11 Χλμ. ΔΒΔ των Καρυών Αγίου Όρους σύμφωνα με την καταμέτρηση του οριστικού επικέντρου).

Το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν 5χλμ., ενώ η δόνηση έγινε αισθητή και σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Η καταγραφή από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο ανέφερε ότι η δόνηση ήταν 5,1 ρίχτερ.

Ακολούθησαν δύο μικρότεροι σεισμοί 2,5 και 2,6 ρίχτερ.

Δείτε την οριστική καταμέτρηση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο