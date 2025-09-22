Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 22:00 της Κυριακής στον Πειραιά.

Σοκάρει το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στον Πειραιά. Ένας 40χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του, ενώ η 33χρονη συνοδηγός του δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Το δυστύχημα έγινε στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Σκυλίτση, όταν το όχημα που οδηγούσε ο 40χρονος προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολώνα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής με πέντε πυροσβέστες και δύο οχήματα. Οι επιβαίνοντες απεγκλωβίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παραδόθηκαν άμεσα στο ΕΚΑΒ.

Λίγες ώρες αργότερα, επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του οδηγού. Η συνοδηγός παραμένει διασωληνωμένη, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcz089uupat5?integrationId=40599y14juihe6ly}