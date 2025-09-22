Στο σημείο βρέθηκαν 3 κάλυκες.

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στην οδό Λεάγρου στο Παγκράτι λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Κάτοικοι της περιοχής άκουσαν τους πυροβολισμούς και ενημέρωσαν άμεσα την αστυνομία. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν έναν 34χρονο αιμόφυρτο στην είσοδο πολυκατοικίας, ενώ στο έδαφος βρέθηκαν τρεις κάλυκες.

Στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», ενώ σύμφωνα με πληροφορίες νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για την υπόθεση και εξετάζουν το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τον ή τους δράστες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcyzx371erxt?integrationId=40599y14juihe6ly}