Ακόμη ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στην Πάτρα, λίγες μόλις ημέρες μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, τρεις μαθητές ηλικίας 15 και 16 ετών επιτέθηκαν σε συνομήλικό τους, τον οποίο χτύπησαν με γροθιές, προκαλώντας του κατάγματα στη γνάθο και στη μύτη.

Το θύμα μεταφέρθηκε αρχικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού» στην Αθήνα, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Η μητέρα του ανήλικου δήλωσε ότι το παιδί δεν μπορεί να μιλήσει και επικοινωνεί μόνο με νοήματα.

Οι τρεις δράστες ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμου ατόμου.

Παράλληλα, συνελήφθη μόνο ένας από τους κηδεμόνες, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, ενώ οι άλλοι δύο αναζητούνται.