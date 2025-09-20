Στο Ιπποκράτειο τελικά χειρουργήθηκε ο 59χρονος, με τους γιατρούς να του εξηγούν ότι γλίτωσε από θαύμα. «Βρισκόμαστε στο έλεος του Θεού».

Άνδρας που υπέστη έμφραγμα στη Σίφνο και οι γιατροί στο Κέντρο Υγείας δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν, έκανε τον γύρο των Κυκλάδων.

Μεταφέρθηκε από τη Σίφνο στη Σύρο και από εκεί στη Μύκονο μέχρι να πάει τελικά στην Αθήνα.

Η περιπέτεια για τον 59χρονο ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία και απευθύνθηκε στο κέντρο υγείας της Σίφνου.

«Πήγε στο ιατρείο με υψηλή πίεση 19,5 και η γιατρός ειδοποίησε πλωτό και τον έβγαλε την Παρασκευή να φύγει για Σύρο. Εκεί τον κράτησαν 4- 5 ημέρες, έφυγε χθες Τετάρτη, τον πήγανε στη Μύκονο με το ελικόπτερο», ανέφερε ο αδελφός 59χρονου στο Mega.

Τέσσερις μέρες στο νοσοκομείο της Σύρου έμεινε ο 59χρονος, έως ότου οι γιατροί εκεί αποφασίσουν ότι χρειάζεται να μεταφερθεί στην Αθήνα μέσω όμως Μυκόνου.

«Τον κατέβασαν εκεί στο κέντρο Υγείας. Έφυγε το ελικόπτερο πήγε στη Νάξο πήρε ένα άλλο περιστατικό, γύρισαν μετά από δύο τρεις ώρες, τον παρέλαβαν και φύγαν και πήγαν στην Αθήνα. Πέρασε μια ''Οδύσσεια'' ο αδελφός μου, κάθε τόσο έχουμε τέτοια περιστατικά και πρέπει ο ασθενής να ακολουθήσει αυτή την οδό».

Από τη Σίφνο στη Σύρο και από εκεί στη Μύκονο και έπειτα στη Αθήνα και στο Ιπποκράτειο όπου τελικά χειρουργήθηκε ο 59χρονος, με τους γιατρούς να του εξηγούν ότι γλίτωσε από θαύμα.

«Κάνω την ερώτηση στον υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη: Είναι δυνατόν ένας με ένα έμφραγμα να μπει σε ένα πλωτό είτε είναι 3 μποφόρ είτε είναι 5 και να φτάσει σε ένα κέντρο υγείας το οποίο στην ουσία δεν του προσφέρει τίποτα; Βρισκόμαστε στο έλεος του Θεού».