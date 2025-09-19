Εκκενώνεται το εμπορικό κέντρο και το ΙΚΕΑ στη λεωφόρο Κηφισού μετά από το τηλεφώνημα για βόμβα.

Συναγερμός σήμανε στο εμπορικό κέντρο River West καθώς υπήρξε ανώνυμο τηλεφώνημα για βόμβα.

Εκτός από το River West, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Κηφισού, εκκενώνεται και το κατάστημα των ΙΚΕΑ, που βρίσκεται ακριβώς δίπλα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, στις 14:26 άγνωστος τηλεφώνησε στο 100 και προειδοποίησε πως έχει τοποθετήσει εκρηκτικό μηχανισμό στο εμπορικό κέντρο, χωρίς όμως να δώσει χρονικό περιθώριο. Λίγο μετά τις 15:30 ζητήθηκε από τους πελάτες και το προσωπικό να εκκενώσουν τον χώρο του εμπορικού κέντρου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών (ΤΕΕΜ), και πραγματοποιούν ελέγχους στους χώρους του εμπορικού κέντρου.

Μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει εντοπιστεί κάποιο ύποπτο αντικείμενο ωστόσο το συγκεκριμένο εμπορικό κέντρο είναι μεγάλης έκτασης και ως εκ τούτου θα χρειαστεί ώρα για την ολοκλήρωση της έρευνας.

