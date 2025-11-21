Στον 23χρονο θα επιβληθούν αυστηροί περιοριστικοί όροι, οι οποίοι θα οριστούν από την ανακρίτρια Ηρακλείου με σχετική διάταξη.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 23χρονος ανιψιός του δολοφονημένου στο μακελειό των Βοριζίων Φανούρη Καργάκη, ο οποίος κατηγορείται για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, το βράδυ που προηγήθηκε της φονικής συμπλοκής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ανακοινώθηκε το σχετικό βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου Ηρακλείου το οποίο συνεδρίασε χθες προκειμένου να αποφασίσει για την ποινική μεταχείριση του 23χρονου, μετά τη διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτριας που είχε προκύψει στο πλαίσιο της απολογίας του. Στον νεαρό θα επιβληθούν αυστηροί περιοριστικοί όροι, οι οποίοι θα οριστούν από την ανακρίτρια Ηρακλείου με σχετική διάταξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δικαστικού Συμβουλίου ο εισαγγελέας είχε προτείνει να οριστεί ποσό εγγύησης ύψους 100.000 ευρώ, απαγόρευση παραμονής του στον δήμο Φαιστού (στα διοικητικά όρια του οποίου ανήκουν τα Βορίζια), να παρουσιάζεται στο αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής του τρεις φορές το μήνα, καθώς και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deef2j1g2u2x?integrationId=40599y14juihe6ly}