Εξαιρετικά κρίσιμη είναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες του kozanimedia, η κατάσταση του 53χρονου εργαζόμενου, ο οποίος τραυματίστηκε το πρωί σε έκρηξη, η οποία σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, κατά τη διάρκεια εργασιών σε μάντρα οικοδομικών υλικών έξω από το Τσοτύλι Βοϊου, στην Κοζάνη.

Ο πολυτραυματίας έχει εγκαύματα στο 60% πρόσωπου και θώρακα και έχει ακρωτηριαστεί σε άκρο του, ενώ θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, αφού οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό στο Κ.Υ. Τσοτυλίου, αρχικά, και στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης αργότερα έδωσαν μεγάλη μάχη και κατάφεραν να τον σταθεροποιήσουν.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να μεταφερθεί και ο δεύτερος τραυματίας, ο οποίος είναι, πάντως, εκτός κινδύνου.

Να σημειωθεί ότι κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, σε συνεργασία με την Αστυνομία, ερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, ενώ στο χώρο αναμένεται, φυσικά, και κλιμάκιο της επιθεώρησης εργασίας.