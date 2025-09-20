28η Οκτωβρίου- Η πρώτη «ανάσα» του φθινοπώρου!

Λίγες μόλις ημέρες, έχουν μείνει μέχρι την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, η οποία αποτελεί και την ιδανική επιλογή για μια γρήγορη και ξεχωριστή εκδρομή στο εξωτερικό.

Για να απολαύσετε ένα σύντομο αλλά απολαυστικό ταξίδι, το μόνο που χρειάζεται είναι να εξασφαλίσετε τη Δευτέρα 27 του μηνός. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε ένα ιδανικό τετραήμερο για απόδραση.

Η συγκεκριμένη περίοδος είναι ιδανική για ένα ταξίδι στο εξωτερικό, καθώς η τουριστική κίνηση είναι ελαφρώς μειωμένη και οι τιμές – τόσο σε πτήσεις όσο και σε διαμονή – εμφανίζονται πιο προσιτές, κάνοντάς την ευκαιρία ακόμη πιο δελεαστική.

Ο καλύτερος προορισμός για την 28η Οκτωβρίου

Ο λόγος λοιπόν για την Κωνσταντινούπολη, ένας προορισμός, μια «ανάσα» από την Αθήνα στη γειτονική χώρα, με οικονομικά εισιτήρια για τις πτήσεις και προσιτές τιμές σε πολυτελή ξενοδοχεία.

Αρχικά ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως η Κωνσταντινούπολη αποτελεί σημείο αναφοράς με πλούσια ιστορία και στρατηγική θέση στο χάρτη. Είναι η μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας, βρίσκεται ανάμεσα σε δύο ηπείρους, την Ευρώπη και την Ασία και χωρίζεται από τα νερά του Βοσπόρου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, η πόλη, ξεχωρίζει για ιστορικά μνημεία της, με τα σημαντικότερα να είναι η Αγία Σοφία, με τον μαγευτικό θόλο και τα ψηφιδωτά, το Μπλε Τζαμί που ξεχωρίζει για τους ψηλούς τρούλους και την προσεγμένη αρχιτεκτονική με μπλε διάκοσμο και τέλος η Κλειστή Αγορά της Κωνσταντινούπολης. Ένα τεράστιο συγκρότημα από καταστήματα με οικονομικά φάσματα, δέρματα, καπέλα, κοσμήματα, σουβενίρ, τρόφιμα και μπαχαρικά.

Τέλος, να σημειωθεί, πως σύμφωνα με τις μηχανές αναζήτησης, η πτήση μετ’ επιστροφής, αγγίζει τα 215 ευρώ, ενώ η διανομή ανέρχεται στα 120 ευρώ το άτομο, σε πολυτελή ξενοδοχεία για τρεις βραδιές. Η πτήση μάλιστα διαρκεί μόλις 1,30 ώρα, γεγονός που κάνει τον προορισμό, ακόμη πιο δελεαστικό!