Ο πιο γραφικός οικισμός της Αρκαδίας με την πανοραμική θέα!

Η Αρκαδία, αποτελεί έναν από τους πιο ιστορικούς και εντυπωσιακούς νομούς της Πελοποννήσου, που γεωγραφικά βρίσκεται ακριβώς στην «καρδιά» της χερσονήσου.

Πρόκειται για έναν τόπο πλούσιο σε παραδόσεις με ηπειρωτικό κλίμα και πυκνά δάση που ολοκληρώνουν το «μεθυστικό» τοπίο. Η Αρκαδία φημίζεται για τα πετρόχτιστα, γραφικά χωριά της και τη ζεστή φιλοξενία των ντόπιων.

Παρ’ όλα αυτά, αν και η Αρκαδία, είναι ένας από τους κορυφαίους φθινοπωρινούς και χειμερινούς προορισμούς, λίγοι γνωρίζουν το χωριό Λαγκάδια, παρόλο που είναι ικανό να μαγέψει κάθε επισκέπτη.

Το πιο γραφικό χωριό της Αρκαδίας

Το χωριό Λαγκάδια λοιπόν, είναι χτισμένο αμφιθεατρικά σε μια από τις πλαγιές του Μαίναλου, σε υψόμετρο περίπου χιλίων μέτρων από τη θάλασσα. Συχνά, είναι πιθανό να το ακούσετε και ως «Το μπαλκόνι της Γορτυνίας», καθώς προσφέρει μια πανοραμική- καθηλωτική θέα.

Στο σημείο, υπάρχουν πυκνά δάση, ρεματιές και πέτρινα μονοπάτια που ολοκληρώνουν το ορεινό και αυθεντικά «αρκαδίτικο» τοπίο, με περιοχές που ενδείκνυνται για πεζοπορία στο βουνό. Η τοπική κουζίνα δε, μπορεί να σας μαγέψει καθώς είναι βασισμένη σε αγνά προϊόντα και αγαθά κατευθείαν από τη φύση και την αγροτική ζωή.

Παράλληλα, από ιστορικής άποψης, αξίζει να αναφερθεί πως παλαιότερα τα Λαγκάδια, υπήρξαν σημαντικό κέντρο για τους «μάστορες της πέτρας», ενώ ολόκληρη η αρχιτεκτονική του χωριού αποτελείται από παραδοσιακά αρχοντικά, λιθόκτιστους ναούς και καλντερίμια.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως ακόμη και οι ξενώνες που υπάρχουν πλέον στο χωρίο, συμπληρώνουν την παραδοσιακή ομορφιά του τόπου, χτισμένοι με τον παραδοσιακό τρόπο και πέτρα.

Τα Λαγκάδια Αρκαδίας λοιπόν αποτελούν έναν προορισμό που διατηρεί την αυθεντική, Ελληνική ταυτότητα, τη φυσική ομορφιά, την παράδοση και την φιλοξενία.

{https://www.youtube.com/watch?v=MNh5GTJiJsM}