Από την στιγμή που ξεκινά η φθινοπωρινή ισημερία αρχίζει να νυχτώνει νωρίτερα.

Διανύουμε τα μέσα Σεπτέμβρη με το καιρό να θυμίζει για τα καλά θερμοκρασία με την ζέστη και την ηλιοφάνεια να επιμένουν θυμίζοντας ότι το αποκαλόκαιρο καλά κρατεί. Όμως η έλευση της Φθινοπωρινής Ισημερίας μας βάζει θέλοντας και μη σε ρυθμούς φθινοπώρου.

Το φθινόπωρο πιστό στο ραντεβού αναμένεται να έρθει και επίσημα την προσεχή Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21:19. Από εκείνη τη στιγμή ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για το χειμερινό ηλιοστάσιο που όπως κάθε φορά θα έρθει στις 21 Δεκεμβρίου που φέτος «πέφτει» Κυριακή. Μετά την φθινοπωρινή ισημερία η ημέρα μικραίνει και η νύχτα μεγαλώνει, ώσπου η νύχτα να φθάσει στο ζενίθ της κατά στις 21 Δεκεμβρίου.

Η επιστημονική εξήγηση για την Φθινοπωρινή Ισημερία

Με τον όρο «ισημερία»υποδηλώνεται μια αστρονομική στιγμή κατά την οποία το μήκος της ημέρας είναι ίσο με το μήκος της νύχτας. Αυτό συμβαίνει δύο φορές τον χρόνο, όταν η γη διέρχεται από τα σημεία τομής της εκλειπτικής (ελλειπτική τροχιά της γης) και του ουράνιου ισημερινού. Στη συγκεκριμένη στιγμή η γραμμή ηλίου – γης είναι κάθετος στον άξονα περιστροφής της γης, με αποτέλεσμα η ημέρα και η νύχτα να έχουν ίση διάρκεια σε οποιοδήποτε σημείο της γήινης επιφάνειας. Κάθε χρόνο, υπάρχουν δύο ισημερίες: η μία μεταξύ 19 και 21 Μαρτίου, όταν περνάμε από τον χειμώνα στην άνοιξη στο βόρειο ημισφαίριο, και η δεύτερη μεταξύ 21 και 24 Σεπτεμβρίου, όταν αφήνουμε πίσω μας το καλοκαίρι και μπαίνουμε στο φθινόπωρο, πάλι στο βόρειο ημισφαίριο.

Η σκυτάλη στο Χειμερινό Ηλιοστάσιο

Κατά τη διάρκεια του χειμερινού ηλιοστασίου που φέτος αναμένεται την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στις 17:03 σημειώνεται και η μικρότερη ημέρα της χρονιάς και αντίστοιχα η μικρότερη σε διάρκεια νύχτα. Από εκείνη τη στιγμή, σταδιακά, η μέρα ξεκινά να μεγαλώνει μέχρι να έρθει το θερινό ηλιοστάσιο (20 ή 21 Ιουνίου ετησίως), όταν πλέον η διάρκεια της ημέρας βρίσκεται στο αποκορύφωμά της (αντίστοιχα η νύχτα είναι μικρότερη από ποτέ σε διάρκεια). Τότε, η διάρκεια της ημέρας αρχίζει και πάλι να μειώνεται μέχρι να φτάσει και πάλι το χειμερινό ηλιοστάσιο.