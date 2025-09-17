Η γυναίκα δέχτηκε αλλεπάλληλες μαχαιριές από τον 51χρονο κατηγορούμενο ο οποίος της είχε στήσει καρτέρι κοντά στο σπίτι της.

Με ορατό τον κίνδυνο αποφυλάκισης του 51χρονου κατηγορουμένου, λόγω λήξης 18μηνου, ξεκίνησε αλλά διακόπηκε για τις 16 Οκτωβρίου η δίκη του καθώς δεν είχε ληφθεί η μέριμνα από την αρμόδια Εισαγγελία για τη μεταγωγή του από τις φυλακές Λάρισας όπου κρατείται .

Είχε χρειαστεί νωρίτερα να εξουσιοδοτήσει ο κατηγορούμενος τη συνήγορό του για να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία. Έτσι , όταν οι ένορκοι ορκίστηκαν, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο διέκοψε τη δίκη για τον Οκτώβριο και διέταξε τη μεταγωγή του κρατούμενου προκειμένου να καθίσει στο εδώλιο .

Στη δικαστική αίθουσα βρέθηκαν συγγενείς του θύματος μεταξύ των οποίων και η ενήλικη κόρη της η οποία, μάλιστα , δήλωσε παράσταση υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος του πατέρα της.

Το άγριο έγκλημα στη μέση του δρόμου στο Μενίδι.

Η 40χρονη γυναίκα από την Αλβανία, μητέρα δύο παιδιών , στις 6 το πρωί στις 16 Μαΐου 2024 ,την ώρα που πήγαινε στη δουλειά της, δέχτηκε αλλεπάλληλες μαχαιριές από τον 51χρονο κατηγορούμενο ο οποίος της είχε στήσει καρτέρι κοντά στο σπίτι της .

Ο κατηγορούμενος άφησε το μαχαίρι καρφωμένο πάνω στο άψυχο σώμα της 40χρονης και έσπευσε να εξαφανιστεί

για να συλληφθεί λίγες ώρες αργότερα σε μια οικοδομή .

Οι Αρχές απέκλεισαν άμεσα το ενδεχόμενο της ληστείας αφού δίπλα στην άτυχη γυναίκα βρέθηκαν όλα τα προσωπικά της αντικείμενα και γρήγορα έφτασαν στο βασικό ύποπτο για τη δολοφονία της που δεν ήταν άλλος από τον εν διαστάσει σύζυγό της τον οποίο, όπως διαπιστώθηκε, η γυναίκα είχε καταγγείλει , τουλάχιστον τρεις φορές στο παρελθόν, για ενδοοικογενειακή βία . Μάλιστα , το έγκλημα έγινε μια ημέρα πριν δικαστεί μετά από σχετική καταγγελία του θύματος .