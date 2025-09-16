Τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να έχουν οι πολίτες προκειμένου να βγάλουν νέα ταυτότητα.

Από τον Σεπτέμβριο, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν την παλιά αστυνομική τους ταυτότητα με τη νέα ψηφιακή, μέσω ραντεβού που κλείνουν στην πλατφόρμα id.gov.gr.

Τι χρειάζεται όμως προκειμένου οι πολίτες να βγάλουν νέα ταυτότητα;

Η αίτηση για την έκδοση νέου δελτίου γίνεται αυτοπροσώπως στην αρμόδια Αρχή έκδοσης, με τα εξής δικαιολογητικά:

Φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή

Η λήψη μπορεί να γίνει απευθείας στην Αρχή ή μέσω πιστοποιημένου φωτογράφου που ανεβάζει τη φωτογραφία στην εφαρμογή myPhoto του gov.gr. Ο πολίτης λαμβάνει έναν κωδικό, τον οποίο συνδέει με το ΑΦΜ του και εξουσιοδοτεί την εφαρμογή «Έκδοση/Αντικατάσταση Δελτίων Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών» να την αντλήσει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Συμπληρώνεται και εκτυπώνεται από την Αρχή έκδοσης, με στοιχεία που αντλούνται αυτεπάγγελτα από το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο πολίτης την υπογράφει τόσο ηλεκτρονικά όσο και χειρόγραφα.

Ηλεκτρονικό Παράβολο 10 ευρώ

Για πολύτεκνους, το κόστος είναι μειωμένο στα 5 ευρώ, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις προστίθεται ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας αξίας 0,50 ευρώ. Όλα τα παράβολα εκδίδονται μέσω της υπηρεσίας e-Παράβολο.

Δακτυλικά αποτυπώματα

Κατά τη διαδικασία, λαμβάνονται δύο αποτυπώματα δεικτών με ειδικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Σε περίπτωση αδυναμίας, χρησιμοποιούνται άλλα δάχτυλα με συγκεκριμένη σειρά. Αν η λήψη αποτυπωμάτων είναι προσωρινά αδύνατη, το νέο δελτίο εκδίδεται με ισχύ ενός έτους αντί δέκα.

Πρόσθετες επιλογές και στοιχεία

Το όνομα, επώνυμο και πατρώνυμο θα αναγράφονται και στα λατινικά, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 743. Αν κάποιος επιθυμεί διαφορετική γραφή, πρέπει να προσκομίσει έγγραφο που το αποδεικνύει.

Προαιρετικά, μπορεί να αναγραφεί η ομάδα αίματος και το Rhesus, με σχετική ιατρική βεβαίωση ή κάρτα αιμοδότη.

Αν υπάρχουν τατουάζ στο πρόσωπο, απαιτείται ιατρική βεβαίωση που να πιστοποιεί τον μόνιμο χαρακτήρα τους.