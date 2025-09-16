«Η ανησυχία έγκειται μόνο στο θέμα των οικονομικών επιδόσεων που έχει για την κτηνοτροφία και τον κίνδυνο που εγκυμονεί για τα ίδια τα ζώα».

«Δεν υπάρχει κίνδυνος για τον άνθρωπο ακόμα και αν καταναλωθούν κτηνοτροφικά προϊόντα. Ο ιός δεν μπορεί να προσβάλει τους ανθρώπους», τόνισε ο καθηγητής Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής του ΕΚΠΑ, Δημήτρης Παρασκευής, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 σχετικά με την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Ο κ. Παρασκευής ανέφερε ότι πρόκειται για έναν ιό που έχει προσαρμοστεί στα αιγοπρόβατα και ακόμα και αν τροποποιηθεί ελαφρώς, δεν μπορεί να προσβάλει τους ανθρώπους.

Μεταξύ άλλων, ο καθηγητής Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής του ΕΚΠΑ τόνισε:

Υπάρχουν πρωτόκολλα αντιμετώπισης και πρόληψης για να περιοριστεί το πρόβλημα και να μην προσβληθούν περισσότερα ζώα».