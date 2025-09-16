Μπροστά στον κίνδυνο lockdown βρίσκεται η ελληνική εκτροφή αιγοπροβάτων.

Σε οριακό σημείο βρίσκεται η ελληνική κτηνοτροφία, καθώς η ευλογιά εξαπλώνεται με ταχύτητα ρυθμό στα αιγοπρόβατα από περιοχή σε περιοχή, καταστρέφοντας ολόκληρα κοπάδια.

Μέσα σε μόλις δεκατρείς μήνες, από τον Αύγουστο του 2022, έχουν θανατωθεί σχεδόν 263.000 αιγοπρόβατα, αριθμός που αντιστοιχεί σε πάνω από το 3% του δηλωμένου ζωικού κεφαλαίου της χώρας. Ήδη, κρούσματα έχουν εντοπιστεί σε 24 νομούς, σχεδόν στη μισή Ελλάδα.

Η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί τους επόμενους μήνες, καθώς τα υγιή κοπάδια θα μετακινηθούν από τις ορεινές περιοχές της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας προς τις πεδινές, οι οποίες όμως διαθέτουν ήδη ενεργές εστίες μόλυνσης.

Lockdown 10 ημερών από το ΥπΑΑΤ

Μπροστά σε αυτό το σκηνικό, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε σχέδιο 10 ημερών προκειμένου να περιοριστεί η νόσος και να αποφευχθεί το lockdown της αιγοπροβατοτροφίας.

Το σχέδιο περιλαμβάνει:

Εντατικοποίηση επιτόπιων ελέγχων με παρουσία κτηνιάτρων στο πεδίο.

Δημιουργία σταθμών απολύμανσης σε βασικούς οδικούς άξονες και σημεία μετακίνησης ζώων και ζωοτροφών.

Έκδοση πιστοποιητικών απολύμανσης για την ασφαλή διακίνηση γάλακτος.

Ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας με αυστηρή απολύμανση οχημάτων, χρήση γαντιών και ποδοναριών.

Όπως τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας «δεν περισσεύει κανείς στη μάχη αυτή. Αν δεν συνεργαστούμε όλοι, το lockdown είναι αναπόφευκτο».

Στο περιθώριο ο εμβολιασμός

Το ενδεχόμενο εμβολιασμού απορρίπτεται, καθώς η χρήση εμβολίων θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τις εξαγωγές ελληνικής φέτας, οι οποίες φέτος αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ. Οι περισσότερες διεθνείς αγορές αποκλείουν προϊόντα από εμβολιασμένα ζώα, ενώ τα διαθέσιμα εμβόλια –με προέλευση κυρίως από Πακιστάν και Τουρκία– εξασφαλίζουν μόλις 60% ανοσία, αφήνοντας υψηλό κίνδυνο μόλυνσης.

Την ίδια ώρα, εκατοντάδες κτηνοτρόφοι βλέπουν τα κοπάδια τους να εξοντώνονται και μένουν χωρίς εισόδημα για μεγάλο διάστημα. Ακόμη κι αν αποφασίσουν να αγοράσουν νέα ζώα, θα χρειαστεί να περάσει τουλάχιστον ένας κύκλος αναπαραγωγής για να αρχίσουν να έχουν ξανά παραγωγή γάλακτος και κρέατος. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που σκέφτονται να εγκαταλείψουν τον κλάδο οριστικά.

Διαφύλαξη των ελληνικών φυλών

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για την τύχη των αυτόχθονων φυλών αιγοπροβάτων, όπως το καλαρρύτικο ή το καραγκούνικο. Στη χθεσινή σύσκεψη στο Υπουργείο εξετάστηκε η δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού, ώστε να διαφυλαχθεί η βιοποικιλότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναμένεται να τεθεί το ζήτημα της αναστολής διελεύσεων ζώντων ζώων από χώρες όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία, που χρησιμοποιούν την Ελλάδα ως διάδρομο προς τρίτες χώρες, καθώς αυτές οι μετακινήσεις ενδέχεται να τροφοδοτούν την εξάπλωση της ευλογιάς.