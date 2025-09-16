Συναγερμός στα Καμένα Βούρλα: Τα λύματα πέφτουν στη θάλασσα μπροστά από το camping του ΕΟΤ χωρίς να γίνεται σωστή επεξεργασία τους.

Αγανάκτιση επικρατεί στα Καμένα Βούρλα, με την πλαζ να έχει μετατραπεί σε «υγειονομική βόμβα» και τους κατοίκους να μην μπορούν να σταθούν από τη μυρωδιά.

H αυτοψία που διενεργήθηκε από τους επιθεωρητές και ελεγκτές του υπουργείου Περιβάλλοντος επιβεβαίωσε τους πολίτες που διαμαρτύρονται το τελευταίο διάστημα για μια εξαιρετικά δυσάρεστη οσμή στην περιοχή.

Όπως αποδείχθηκε, η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στα Καμένα Βούρλα υπολειτουργεί και τα λύματα καταλήγουν πρακτικά στην πλαζ, ρυπαίνοντας το περιβάλλον.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο Κώστα Ντάλτα - που μίλησε στο Mega - «η αυτοψία έγινε στις 12 Αυγούστου και παραδόθηκε στο δήμαρχο αυθημερόν: Υπάρχει εγκατάλειψη στα μηχανήματα, αλλά το σημαντικό είναι τα ευρήματα. Στα 100 mL έχει πάνω από 2 εκατ. κολοβακτηρίδια».

«Οι μετρήσεις και τα δείγματα έγιναν από την έξοδο του βιολογικού, όχι από τη θάλασσα», σημείωσε από την πλευρά του ο Γιάννης Πλατανιάς, επιχειρηματίας της περιοχής. «Από εδώ και πέρα θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα εάν συνεχιστεί η ρύπανση».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Το πρόβλημα αυτό είναι χρόνιο», υπογράμμισε ιδιοκτήτης εστιατορίου στην περιοχή.« Έχουμε πολλά παράπονα από τους παραθεριστές και έχουν δυσπιστία για τις παραλίες».

Αυτό που προκαλεί μεγαλύτερο προβληματισμό είναι πως ο δήμαρχος δεν προχώρησε σε ενημέρωση των πολιτών.

«Υπήρχαν προβλήματα στον βιολογικό των Καμένων Βούρλων. Είχαμε υποβάλει μελέτη που είχε πάρει προέγκριση ύψους 9 εκατ. ευρώ, αυτό έγινε το 2023, πριν το τέλος της θητείας μας. Μετά λύπης διαπίστωσα προ ημερών ότι ο δήμαρχος υπογείως έκοψε αυτή τη χρηματοδότηση για να προωθήσει άλλο σχέδιο, χωρίς καμία διαβούλευση», κατήγγειλε ο πρώην δήμαρχος Καμένων Βούρλων Γιάννης Συκιώτης.