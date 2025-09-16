Αγανάκτιση επικρατεί στα Καμένα Βούρλα, με την πλαζ να έχει μετατραπεί σε «υγειονομική βόμβα» και τους κατοίκους να μην μπορούν να σταθούν από τη μυρωδιά.
H αυτοψία που διενεργήθηκε από τους επιθεωρητές και ελεγκτές του υπουργείου Περιβάλλοντος επιβεβαίωσε τους πολίτες που διαμαρτύρονται το τελευταίο διάστημα για μια εξαιρετικά δυσάρεστη οσμή στην περιοχή.
Όπως αποδείχθηκε, η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στα Καμένα Βούρλα υπολειτουργεί και τα λύματα καταλήγουν πρακτικά στην πλαζ, ρυπαίνοντας το περιβάλλον.
Σύμφωνα με τον δικηγόρο Κώστα Ντάλτα - που μίλησε στο Mega - «η αυτοψία έγινε στις 12 Αυγούστου και παραδόθηκε στο δήμαρχο αυθημερόν: Υπάρχει εγκατάλειψη στα μηχανήματα, αλλά το σημαντικό είναι τα ευρήματα. Στα 100 mL έχει πάνω από 2 εκατ. κολοβακτηρίδια».
«Οι μετρήσεις και τα δείγματα έγιναν από την έξοδο του βιολογικού, όχι από τη θάλασσα», σημείωσε από την πλευρά του ο Γιάννης Πλατανιάς, επιχειρηματίας της περιοχής. «Από εδώ και πέρα θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα εάν συνεχιστεί η ρύπανση».
«Το πρόβλημα αυτό είναι χρόνιο», υπογράμμισε ιδιοκτήτης εστιατορίου στην περιοχή.« Έχουμε πολλά παράπονα από τους παραθεριστές και έχουν δυσπιστία για τις παραλίες».
Αυτό που προκαλεί μεγαλύτερο προβληματισμό είναι πως ο δήμαρχος δεν προχώρησε σε ενημέρωση των πολιτών.
«Υπήρχαν προβλήματα στον βιολογικό των Καμένων Βούρλων. Είχαμε υποβάλει μελέτη που είχε πάρει προέγκριση ύψους 9 εκατ. ευρώ, αυτό έγινε το 2023, πριν το τέλος της θητείας μας. Μετά λύπης διαπίστωσα προ ημερών ότι ο δήμαρχος υπογείως έκοψε αυτή τη χρηματοδότηση για να προωθήσει άλλο σχέδιο, χωρίς καμία διαβούλευση», κατήγγειλε ο πρώην δήμαρχος Καμένων Βούρλων Γιάννης Συκιώτης.