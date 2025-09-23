Πολίτες και επιχειρηματίες της περιοχής έκαναν λόγο για προβλήματα στον βιολογικό καθαρισμό των Καμένων Βούρλων.

Ο αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Στερεάς Ελλάδας, Χρήστος Γεωργίου, ανακοίνωσε την Τρίτη πως απαγορεύτηκε η κολύμβηση στην παραλία του κάμπινγκ του ΕΟΤ στα Καμένα Βούρλα καθώς εντοπίστηκαν μικρόβια E.coli και εντερόκοκος.

Όπως ανέφερε, «ο τελευταίος έλεγχος που είχε γίνει στις 18 Αυγούστου είχε δώσει αποτελέσματα εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Τώρα έγινε έκτακτος έλεγχος στις 15 Σεπτεμβρίου και χθες είχαμε τα επίσημα αποτελέσματα, που έδειξαν δυστυχώς υπέρβαση στο μικροβιακό φορτίο, και σε E.coli και σε εντερόκοκκο».

Με βάση αυτά τα δεδομένα, όπως είπε: «Οφείλαμε, όπως προβλέπεται και από την κείμενη νομοθεσία, αλλά και επειδή έχουμε πάντα προτεραιότητα να προστατεύουμε τη δημόσια υγεία, να κλείσουμε τη συγκεκριμένη παραλία».

Διευκρίνισε ότι το πρόβλημα εντοπίζεται αποκλειστικά στην περιοχή του κάμπινγκ του ΕΟΤ: «Στα άλλα σημεία που ελέγχθηκαν δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Τα νερά είναι απολύτως καθαρά. Μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή αποκλείστηκε η χρήση από τους κολυμβητές».

Σφοδρή αντιπαράθεση για τον βιολογικό

Σημειώνεται πως το θέμα του βιολογικού καθαρισμού και όσα αποκαλύφθηκαν μετά την έκθεση των Επιθεωρητών Νοτίου Ελλάδος βρέθηκε στο επίκεντρο χθες του Δημοτικού Συμβουλίου Καμμένων Βούρλων.

Οι επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Γιάννης Συκιώτης και Γιάννης Πλατανιάς, επέρριψαν σοβαρές ευθύνες στον δήμαρχο Ηλία Κυρμανίδη, κατηγορώντας τον για απόκρυψη της πραγματικής κατάστασης. Από την πλευρά του, ο Κυρμανίδης παραδέχθηκε ότι δεν δημοσιοποίησε την έκθεση, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα έπληττε την τουριστική περίοδο και την τοπική οικονομία.

Μιλώντας στο Lamia Polis 87.7, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης και πρώην δήμαρχος Γιάννης Συκιώτης υπογράμμισε:

«Υπάρχει πρόβλημα δημόσιας υγείας. Και περιβαλλοντική ρύπανση υπάρχει, για να μην τα κρύβουμε κάτω από το χαλί. Οι επιθεωρητές Νοτίου Ελλάδας ήρθαν, έκαναν αυτοψία και δειγματοληψία. Το πόρισμα παραδόθηκε στο Δημαρχείο στις 12 Αυγούστου, αλλά ποτέ δεν μας ενημέρωσε ο Δήμαρχος. Τα μάθαμε από τα ΜΜΕ».

Ο κ. Συκιώτης περιέγραψε μια εικόνα που, όπως είπε, γνωρίζουν όλοι οι κάτοικοι και οι παραθεριστές:

«Αυτή τη στιγμή τα λύματα πέφτουν στη θάλασσα, και όχι μόνο τώρα αλλά εδώ και πολύ καιρό. Ο βιολογικός δεν λειτουργεί, δεν βγάζει επεξεργασμένα λύματα. Υπάρχουν όλα τα αποτελέσματα, τα γνωρίζετε όλοι σας. Ακόμη και μια βόλτα να έκανε κανείς, θα το καταλάβαινε από τη δυσοσμία».

Πηγή: LamiaNow (1,2)