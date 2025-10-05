Ο κτηνίατρος εντόπισε στο σώμα του περίπου 60 με 70 σκάγια.

Ένα αδιανόητο περιστατικό έλαβε χώρα στα Καμένα Βούρλα, όταν άγνωστοι πυροβόλησαν δεκάδες φορές έναν σκύλο.

Σύμφωνα με το lamianow, ο σκύλος είχε ιδιοκτήτες αλλά την ώρα που πυροβολήθηκε έκανε βόλτα στα γύρω σπίτια.

Οι γείτονες βρήκαν το ζώο αιμόφυρτο στον δρόμο και τον πήγαν στους ιδιοκτήτες του, οι οποίοι με τη σειρά τους έσπευσαν να μεταφέρουν τον σκύλο σε κτηνιατρική κλινική, για συνεχή φροντίδα.

Ο κτηνίατρος που τον εξέτασε ανέφερε ότι στο σώμα του εντοπίστηκαν δεκάδες σκάγια, πολλά από τα οποία δεν κατέστη δυνατό να αφαιρεθούν, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι η πράξη έγινε σκόπιμα.