Το άλμα του σκύλου που παραλίγο να αποβεί μοιραίο για τον 53χρονο.

Ένας 53χρονος άνδρας κατέληξε στο χειρουργείο, τραυματισμένος από πυροβολισμό, εξαιτίας του σκύλου του και της «πρωτοβουλίας» του κατοικίδιου να πηδήξει πάνω στο κρεβάτι.

Λίγο μετά τις 23:00 της Τρίτης η αστυνομία του Σίλινγκτον, στην Πενσιλβάνια, δέχθηκε κλήση για τραυματισμό 53χρονου από πυροβολισμό. Αυτό που δεν περίμεναν ήταν πως ο «δράστης» ήταν ένας από τους τρεις σκύλους του άνδρα.

Ο 53χρονος είπε στους αστυνομικούς ότι καθάριζε το όπλο του - μια καραμπίνα - και κάποια στιγμή το ακούμπησε στο κρεβάτι. Όταν πήγε να καθίσει και ο ίδιος στο κρεβάτι, ο σκύλος πήδηξε πάνω σε αυτό, κάνοντας το όπλο να πυροβολήσει, με συνέπεια να τραυματιστεί χαμηλά στην πλάτη.

Οι αστυνομικοί βρήκαν τον τραυματισμένο άνδρα στο πάτωμα, ενώ είχε τις αισθήσεις του. Μόλις μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο υποβλήθηκε σε επέμβαση, ενώ θα χρειαστεί να μπει ξανά στο χειρουργείο.

Δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του 53χρονου. Η αστυνομία κάνει έρευνα για το περιστατικό.

Πηγή: ABC News