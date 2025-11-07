Κάποιος μέσα από το σπίτι πυροβόλησε στο κεφάλι την καθαρίστρια.

Ένα τραγικό λάθος κόστισε τη ζωή μιας 32χρονης καθαρίστριας στην Ιντιάνα. Το συνεργείο καθαρισμού πήγε σε λάθος σπίτι, από όπου πυροβόλησαν και τραυμάτισαν θανάσιμα τη Μαρία Φλορίντα Ρίος Πέρες ντε Βελάσκες.

Αστυνομικοί που ανταποκρίθηκαν σε κλήση στην Άμεση Δράση για πιθανή διάρρηξη, λίγο πριν από τις 07:00 της τετάρτης, βρήκαν τη γυναίκα νεκρή στην μπροστινή βεράντα σπιτιού στο Γουαϊτστάουν, περίπου 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ινδιανάπολης. Έφερε τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι.

Γρήγορα, η αστυνομία διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι έξω από το σπίτι, ανάμεσά τους η νεκρή, δεν ήταν διαρρήκτες, αλλά συνεργείο καθαρισμού που είχε πάει στη λάθος διεύθυνση. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ακόμα εξετάζεται εάν θα ασκηθούν διώξεις σε βάρος του ανθρώπου που πυροβόλησε μέσα από το σπίτι.

Ο σύζυγος της Βελάσκες ήταν μαζί της τη στιγμή του θανάσιμου τραυματισμού της, καθώς καθάριζαν σπίτια τους τελευταίους επτά μήνες. «Δεν κατάλαβα ότι ήταν πυροβολισμός, αλλά το συνειδητοποίησα όταν η σύζυγός μου έκανε δύο βήματα πίσω. Έπεσε στα χέρια μου, είδα το αίμα, πετάχτηκε παντού», δήλωσε στο WRTV.

«Αυτό που θέλω είναι δικαιοσύνη. Αφαίρεσαν τη ζωή της», συμπλήρωσε μιλώντας για την 32χρονη σύζυγό του με την οποία είχαν αποκτήσει τέσσερα παιδιά, από τα οποία το μικρότερο είναι 11 μηνών.

Πηγή: ABC News