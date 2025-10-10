Η φετινή πρωτοβουλία αποτελεί συνέχεια του περσινού εγχειρήματος, που υλοποιήθηκε σε 47 παραλίες των νησιών Κέας, Κύθνου, Σίφνου και Σερίφου.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η φετινή δράση της ΔΕΗ με το project PARALIES, στο πλαίσιο μίας συνεργασίας που συνεχίζεται για τέταρτη χρονιά. Φέτος, το πρόγραμμα επεκτάθηκε σε τρία ακόμη νησιά των Κυκλάδων, τη Μήλο, την Κίμωλο και την Ίο, με στοχευμένες δράσεις καθαρισμού (41 καθαρισμοί παραλιών) και ευαισθητοποίησης, συνεισφέροντας στην προστασία των ακτών και τη μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης και συμβάλλοντας στον Στόχο 14 - «Ζωή στο Νερό» και την παγκόσμια εκστρατεία #BeatPlasticPollution για τον περιορισμό της ρύπανσης από τα πλαστικά.

Η φετινή πρωτοβουλία αποτελεί συνέχεια του περσινού εγχειρήματος, που υλοποιήθηκε σε 47 παραλίες των νησιών Κέας, Κύθνου, Σίφνου και Σερίφου. Με τη διεύρυνση της συνεργασίας της με το project PARALIES, η ΔΕΗ ενισχύει την παρουσία της στις Κυκλάδες, προάγοντας την αειφορία, καθώς και τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών.

Η δράση ολοκληρώθηκε με τον εθελοντικό καθαρισμό της παραλίας Μπρεξίζα στη Νέα Μάκρη από εργαζόμενους της ΔΕΗ, συνδυάζοντας την ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος με την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της διαχρονικής δέσμευσης του Ομίλου για την ενσωμάτωση των αρχών βιώσιμης ανάπτυξης και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας σε όλες τις εταιρικές του πρακτικές.

Ο Γενικός Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΔΕΗ, κ. Αχιλλέας Ιωακειμίδης, δήλωσε σχετικά: «Η ΔΕΗ υλοποιεί με συνέπεια δράσεις που δημιουργούν διαμοιραζόμενη αξία για την κοινωνία και το περιβάλλον, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται. Η συνεργασία μας με το project PARALIES, που συνεχίζεται για τέταρτη χρονιά, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα δράσης με ουσιαστικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Ιδιαίτερη αξία έχει, επίσης, η ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων μας στον εθελοντικό καθαρισμό, καθώς αποδεικνύει έμπρακτα τη σημασία που έχει για τον Όμιλο ΔΕΗ η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας και της κοινωνικής υπευθυνότητας στην εταιρική μας κουλτούρα».

Συνολικά, στα τέσσερα χρόνια συνεργασίας της ΔΕΗ με το project PARALIES, έχουν απομακρυνθεί από δεκάδες ελληνικές παραλίες περισσότερα από 50.000 απορρίμματα, από πλαστικά καλαμάκια και αποτσίγαρα έως κομμάτια χαρτιού και πλαστικά καπάκια, αναδεικνύοντας τη σημασία των συνεργασιών για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης και την προστασία των ακτών.

Παραμένοντας πιστή στο όραμά της για ένα πιο καθαρό και βιώσιμο μέλλον, η ΔΕΗ συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις κοινωνικής καινοτομίας και διαμοιραζόμενης αξίας για το περιβάλλον και την κοινωνία. Παράλληλα, μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες και συνέργειες με οργανισμούς και φορείς, προωθεί την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και συμβάλλει στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs).