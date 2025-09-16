Περισσότεροι από 1.000 μετανάστες κρατούνται στην Αγυιά σε άθλιες συνθήκες - χωρίς να βλέπουν ήλιο - κάποιοι ακόμη και από τις 18 Αυγούστου. Εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού και υγειονομικοί αποχώρησαν από την άτυπη δομή, καμία ανταπόκριση από την ΕΛΑΣ και τα αρμόδια υπουργεία.

Συναγερμός έχει σημάνει τα τελευταία 24ωρα στην Κρήτη, έπειτα από αλλεπάλληλες αφίξεις λεμβών που μεταφέρουν δεκάδες μετανάστες.

Νέο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα, νότια του νησιού, όπου σκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο με 69 άτομα. Άμεσα στήθηκε επιχείρηση για την διάσωσης τους, με τους ανθρώπους να μεταφέρονται στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

Το βράδυ της Δευτέρας, παράλληλα, σε απόσταση 25 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου, παραπλέον πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης εντόπισε άλλη λέμβο με 40 μετανάστες, οι οποίοι διασώθηκαν και οδηγήθηκαν επίσης στη Χώρα Σφακίων.

Υπενθυμίζεται πως χθες το μεσημέρι, στελέχη του Λιμενικού Ηρακλείου εντόπισαν στην παραλία Χρυσοστόμου, στους Καλούς Λιμένες του Δήμου Φαιστού, 39 μετανάστες (37 άνδρες και 2 ανήλικους) που είχαν φτάσει με φουσκωτή λέμβο, οι οποίοι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, το ταξίδι ξεκίνησε από το Τομπρούκ της Λιβύης το βράδυ της 12ης Σεπτεμβρίου 2025, ενώ για τη μεταφορά πλήρωσαν από 1.500 έως 3.000 δολάρια ή 7.000 δηνάρια Λιβύης ο καθένας.

Από την προανάκριση του Λιμενικού προέκυψε ότι τρεις άνδρες, ηλικίας 20, 23 και 43 ετών, υπήκοοι Αιγύπτου, ήταν οι διακινητές της ομάδας. Οι τρεις συνελήφθησαν και κατηγορούνται για παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση μεταφοράς μεταναστών, συναυτουργία, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και έκθεση ανθρώπων σε κίνδυνο.

«Καζάνι που βράζει» η Αγυιά

Οριακά επικίνδυνη είναι πλέον η κατάσταση που διαμορφώνεται στον χώρο της πρώην περιφερειακής αγοράς της Αγυιάς, όπου ο αριθμός των κρατουμένων μεταναστών ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, οι μετανάστες ξεπέρασαν χθες τους χίλιους (1.139 το πρωί της Δευτέρας) με την Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης να εκφράζει φόβους ακόμη και για εξέγερση των μεταναστών, καθώς η αναλογία λιμενικών υπαλλήλων - κρατουμένων –είναι ένας προς εκατό και η ψυχολογική πίεση των κρατουμένων τεράστια.

Επισκεπτόμενος χθες τον χώρο, ο δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης έκανε λόγο για ολιγωρία και ασυνεννοησία μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων, ενώ ενδεικτικό της κατάστασης που διαμορφώνεται, είναι το γεγονός ότι οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και οι υγειονομικοί αποχώρησαν.

Είναι ένας σχεδιασμός που ουδέποτε λειτούργησε, ένας σχεδιασμός που αποκαλύπτει την απογοητευτική κατάσταση που επικρατεί στο συντονισμό και τη λειτουργία των συναρμόδιων υπουργείων», δήλωσε στο neakriti.gr ο δήμαρχος Χανίων, ο οποίος πρόσθεσε πως «δεν βλέπουμε καμία ανταπόκριση από την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας και από το uπουργείο Προστασίας του Πολίτη και θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι διαχειρίσιμη - πρωτίστως για ανθρωπιστικούς λόγους - αλλά δεν είναι και βιώσιμη, καθώς πλέον αναπτύσσεται μια υγειονομική βόμβα εδώ στις εγκαταστάσεις της Αγυιάς».

Ένα μήνα έγκλειστοι χωρίς να βλέπουν ήλιο

Η πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης με την οποία οι μετανάστες θεωρούνται κρατούμενοι, ήρθε να επιδεινώσει μια ήδη δύσκολη κατάσταση. Την ίδια ώρα, η μη τήρηση του νόμου που ορίζει μεταφορά των μεταναστών σε προαναχωρησιακά κέντρα εντός διημέρου, ενισχύει την ένταση και τους φόβους για εξέγερση.

Όπως είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης, Βασίλης Κατσικανδαράκης, «το μεταναστευτικό όπως εξελίσσεται είναι μια φούσκα που θα σκάσει στα χέρια μας. Δεν είναι μόνο η Αγυιά. Όλη η Κρήτη είναι καζάνι που βράζει. Με 1.150 δεν έχουμε βρεθεί ποτέ.

Στον χώρο της Αγυιάς κρατούνται άνθρωποι από τις 18 Αυγούστου. Όσο καλή διάθεση κι αν υπάρχει από τους μετανάστες, όταν είναι ένα μήνα έγκλειστοι, χωρίς να βλέπουν τον ήλιο – ακόμα και οι φυλακισμένοι προαυλίζονται – κουβαλούν τεράστια ένταση που μεταφέρεται καθημερινά στα πρόσωπα των στελεχών μας».

Με την αναλογία λιμενικών – μεταναστών να είναι ένας προς εκατό, το ενδεχόμενο επικίνδυνων εντάσεων είναι ορατό. Χιλιάδες άνθρωποι, ανάμεσα τους και παιδιά, στοιβαγμένοι άλλοι για μέρες και πολλοί για μήνες σε ένα ακατάλληλο χώρο, αντιμετωπίζουν πλέον ζητήματα υγείας, που απειλούν και όσους επιφορτίζονται με την φύλαξη και φροντίδα τους.

«Ήδη αποχώρησαν οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, που είναι πάντα στο πλευρό μας, δεν ξαναέρχονται γιατί φοβούνται για την υγεία τους όπως και οι υγειονομικοί. Εμείς δε μπορούμε να δώσουμε φάρμακα γιατί κινδυνεύουμε να βρεθούμε υπόλογοι και επιπλέον δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα αλλά ούτε και υποχρέωση βάση νόμου να είμαστε εδώ», επεσήμανε ο κ. Κατσικανδαράκης.

Ασφυκτική είναι η πίεση που δέχεται και ο δήμος Χανίων την ώρα που οι δαπάνες για τη σίτιση και φιλοξενία ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και τα συναρμόδια υπουργεία γυρίζουν την πλάτη. «Όλο αυτό, το οικονομικό, η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και κυρίως η εγκατάλειψη από την πολιτεία σε ένα θέμα πανευρωπαϊκό, μας θλίβει. Αν αποσυρθεί αυτή τη στιγμή ο δήμος Χανίων, αν αποσυρθεί η περιφέρεια με το κτίριο που διαθέτει, η κατάσταση πραγματικά θα γίνει κόλαση», τόνισε φανερά αγανακτισμένη η αντιδήμαρχος Ελένη Ζερβουδάκη, επαναλαμβάνοντας ότι ο δήμος Χανίων σηκώνει ένα φορτίο που δεν του αναλογεί.

Εισαγγελική παρέμβαση ζητά ο δήμος Χανίων

Η δημοτική αρχή των Χανίων ζήτησε ήδη την παρέμβαση εισαγγελέα για να εφαρμοστεί ο νόμος που ορίζει μεταφορά των κρατουμένων μεταναστών στα ειδικά προαναχωρησιακά κέντρα εντός διημέρου από τη στιγμή της άφιξης τους.

«Είναι μια προσβλητική εικόνα όχι μόνο για τους ίδιους τους ανθρώπους που είναι το κυρίαρχο ,αλλά και όλους εμάς ως τοπική κοινωνία και ως κρητικοί», σχολίασε ο Παναγιώτης Σημανδηράκης κάνοντας ακόμη λόγο για ένα πίνγκ πόνγκ ευθυνών μεταξύ του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

«Σύμφωνα με τη νομοθεσία, θα πρέπει να επιληφθεί το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και να δοθεί εντολή από τα υψηλά κλιμάκια, ώστε τοπικά να μπορέσουν να εκτελέσουν αυτό που ορίζει η νομοθεσία», σημείωσε ο ίδιος.

