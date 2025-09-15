Η ανάρτηση Δένδια στον ασημένιο παγκόσμιο Καραλή.

Η κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο επί κοντώ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου στο Τόκιο, από τον εξαιρετικό Εμμανουήλ Καραλή έχει κάνει περήφανους όλους του Έλληνες.

Ο Νίκος Δένδιας με ανάρτησή του και μία φωτογραφία του Εμμανουήλ Καραλή με την γαλανόλευκη στέλνει τα δικά οτυ συγχαρητήρια στον ασημένιο παγκόσμιο πρωταθλητή.

«Νέα μεγάλη διάκριση για τον Εμμανουήλ Καραλή @FlyManoloFly στο άλμα επί κοντώ, με το ασημένιο μετάλλιο που χάρισε στη χώρα μας, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο. Μπράβο Εμμανουήλ!» έγραψε ο Νίκος Δένδιας.

{https://twitter.com/NikosDendias/status/1967593655482609793}

Το απόγευμα της Δευτέρας, με άλμα στα 6 μέτρα ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, πίσω από τον αήττητο Μόντο Ντουπλάντις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Εμμανουήλ Καραλής έδωσε μάχη μέχρι τέλους για τον παγκόσμιο τίτλο του επί κοντώ, έκανε άλματα σε ύψη που δεν είχε ξαναδεί σε αγώνα και θα φύγει από το Τόκιο με το ασημένιο μετάλλιο, το πρώτο του σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου.